الخشت: جامعة القاهرة تفوقت على جامعات أوروبية وأمريكية

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة اخترقت حاجز أفضل 15 جامعة في العالم في تخصصين مهمين جدًا وهما الصيدلة والسموم، والذين يدرجهما التصنيف معا، وجاءت في المركز 12 عالميًا، وفي تخصص الرياضيات التي هي أساس العلوم جاءت في المركز 33 عالميًا من بين 30 ألف جامعة، وفي علم البوليمر في المركز 44 عالميًا، كما جاءت الجامعة في تخصص الصحة العامة في المركز 76 عالميًا، وفي علم الغذاء والتكنولوجيا 84 عالميًا، وفي العلوم الزراعية 88 عالميًا، وفي علم النبات والحيوان المركز 95 عالميًا.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، خلال مداخلة مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن جامعة القاهرة جاءت وفقًا لتصنيف US NEWS في 8 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة عالمية من بين 30 ألف جامعة، وذلك بعد أن كان ترتيب الجامعة منذ 8 سنوات على مستوى العالم في نفس التصنيف 450 عالميًا.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن التصنيف الأمريكي أعلن اليوم وصول جامعة القاهرة إلى المرتبة 271 عالميًا في التصنيف، وهو ما يعني أن نسبة التقدم مقارنة بعام 2017 تقدر بنسبة تطور 40‎%‎، مشيرًا إلى أن هذا التطور يكشف عن تقدم متسارع لجامعة القاهرة في مجال العلوم المختلفة خاصة أن نسبة تقدم ‎ 40% تكشف حجم جهود الجامعة لمنافسة الجامعات العالمية التي لديها ميزانيات ضخمة تقدر بميزانيات دول، مؤكدًا أن الجامعة تفوقت على جامعات أوروبية وأمريكية وجامعات من دول جنوب آسيا.