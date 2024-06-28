الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون غير مسبوقة

حزب الله
حزب الله

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن أحد الساسة الإسرائيليين أكد أن الجيش الصهيوني غير قادر على المواجهة المباشرة مع حزب الله.

الحرب الصهيونية المباشرة مع لبنان 

وأكد الدكتور سهيل دياب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " النيل للأخبار"، أن الجيش الصهيوني لن يكون قادرا على إدارة الحرب في غزة ولبنان معًا.

وأضاف في حديثه، أن عددا كبيرا من الشعب الإسرائيلي يرغب بشدة في وقف العمليات العسكرية في فلسطين، وذلك من أجل عودة الأسرى بسلام.

وأشار إلى أن اللقاء الذي كان بين بايدن وترامب سيؤثر سلبا على إسرائيل وعلى موقف الأمور في غزة.

قرب الانتخابات الأمريكية 

وتابع: "الانتخابات الأمريكية الحالية غير مسبوقة على الإطلاق بسبب شدة الأحداث الداخلية والخارجية".

استاذ علوم سياسية سهيل دياب النيل للأخبار الحرب على لبنان التوتر بين لبنان وإسرائيل

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