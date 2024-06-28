عمرو فاروق: جميع التنظيمات الأصولية المتشددة والتكفيرية خرجت من رحم جماعة الإخوان

قال الدكتور عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الأصولية، إن كل التنظيمات الأصولية المتشددة، سواء التكفيرية المسلحة أو التي تدعي العمل السياسي، كلها خرجت من رحم جماعة الإخوان.

وأضاف عمرو فاروق خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أنه على مدار الحركة الأصولية في تاريخ الدولة المصرية، من التكفير والهجرة والشوقيون، الناجون من النار، الجماعة الإسلامية، معظم التيارات الرئيسية المؤثرة في الحركة الأصولية على مستوى العالم لابد أن تمر على جماعة الإخوان، فعلى سبيل المثال أيمن الظواهري كان عضوا سابقا في جماعة الإخوان، أسامة بن لادن كان عضوا سابقا في جماعة الإخوان، أبو بكر البغدادي كان عضوا سابقا في جماعة الإخوان.

وأوضح أن هناك دراسة صدرت مؤخرًا في بريطانيا عن طريق أحد المراكز البحثية كشفت عن أن معظم القيادات المؤثرة في حركة العنف المسلح على مستوى العالم 50% منهم مروا على جماعة الإخوان وانتموا إليها تنظيميًا، وهذا يعني أنها حركة مؤثرة بشكل كبير جدًا في العنف المسلح داخل العالم.