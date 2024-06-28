الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسلام جمال لـ"الدستور": سعيد بردود الأفعال على "الوصفة السحرية"

مسلسل “الوصفة السحرية”
مسلسل “الوصفة السحرية”

أعرب الفنان إسلام جمال عن سعادته بنجاح مسلسل “الوصفة السحرية.. لزواح ناجح”.

وقال “اسلام” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ردود الأفعال قوية ومرضية رغم انشغال الجمهور بعيد الأضحى بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، فقد حققت حلقات المسلسل الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة عبر “واتش إت” الإلكترونية.

وأشار إلى أن  أكثر ما لفت انتباهه وغمره سعادة هو وصف الجمهور للمسلسل بأنه اجتماعي هادف.

وقال اسلام جمال إن "الوصفة السحرية" يناقش قضايا اجتماعية مختلفية بين المتزوجين، لافتا إلى ضرورة تسليط الضوء على تلك الأعمال الاجتماعية التي تلعب دورًا هامًا في توعية الأجيال الجديدة

ووجه رسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على حجم الإنتاج الدرامي والفني الضخم  خلال السنوات الأخيرة.

قصة مسلسل “الوصفة السحرية”

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل “الوصفة السحرية”

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

الوصفة السحرية اسلام جمال الوصفة السحرية لزواح ناجح موسم عيد الأضحى حالة خاصة

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