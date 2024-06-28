الخشت: هناك جهود كبيرة مبذولة لنمو البحث العلمى والتعليم العالى فى مصر

كشف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، عن تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الأخرى ومنها تصنيف QS البريطاني، لافتًا إلى أن الجامعة تقدمت تقدمًا كبيرًا تجاوز 240 مركزًا وفقًا للتصنيف الذي أعلنت عن نتائجه قبل أشهر.

وأضاف الخشت، خلال مداخلة مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لنمو البحث العلمي والتعليم العالي في مصر، لافتًا إلى أن هذه التصنيفات هي بمثابة شهادات عالمية عن تقدم وتطور جامعة القاهرة.

وتابع: "إذا كانت جامعة القاهرة وصلت إلى مرتبة متقدمة عالميًا في الرياضيات وأصبحت 33 عالميًا لتنافس جامعات مثل أكسفورد وكامبريدج وجامعة ميونخ والسوربون وغيرها من الجامعات فإن هذا يدل على حجم التقدم الكبير في هذا التخصص سواء على مستوى البحث العلمي أو على مستوى طرق التعليم".