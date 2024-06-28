الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخشت: هناك جهود كبيرة مبذولة لنمو البحث العلمى والتعليم العالى فى مصر

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

كشف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، عن تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الأخرى ومنها تصنيف QS البريطاني، لافتًا إلى أن الجامعة تقدمت تقدمًا كبيرًا تجاوز 240 مركزًا وفقًا للتصنيف الذي أعلنت عن نتائجه قبل أشهر.

وأضاف الخشت، خلال مداخلة مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لنمو البحث العلمي والتعليم العالي في مصر، لافتًا إلى أن هذه التصنيفات هي بمثابة شهادات عالمية عن تقدم وتطور جامعة القاهرة.

وتابع: "إذا كانت جامعة القاهرة وصلت إلى مرتبة متقدمة عالميًا في الرياضيات وأصبحت 33 عالميًا لتنافس جامعات مثل أكسفورد وكامبريدج وجامعة ميونخ والسوربون وغيرها من الجامعات فإن هذا يدل على حجم التقدم الكبير في هذا التخصص سواء على مستوى البحث العلمي أو على مستوى طرق التعليم".

مصطفى بكرى حقائق وأسرار جامعة القاهرة التعليم العالي البحث العلمي التصنيفات

مواد متعلقة

"أوكرانيا تواصل استهداف العمق الروسى.. وموسكو تهدد بالنووى“.. دبلوماسى سابق يحلل

باحث سياسى لبنانى: الموقف الأمريكى من توسع الحرب بين حزب الله وإسرائيل "ضبابى"

فصائل فلسطينية: أَجْهزنا على قوة إسرائيلية استدرجناها داخل مبنى تم تفخيخه فى الشجاعية

إعلام إسرائيلى: 4 مستشفيات تستقبل القتلى والمصابين فى اشتباكات الشجاعية بغزة

خبير فى الشؤون الروسية: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كورقة ضغط

السفير حسام زكى: شبح الحرب الموسعة يطل برأسه فى الأجواء اللبنانية

إعلام إسرائيلى: اعتراض صاروخين فوق مستوطنة سديروت

فصائل فلسطينية: قصفنا سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

عاجل.. توقف مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق فى استاد الإسكندرية

موعد المولد النبوي 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية

حسن الشافعى عن أزمة حسابات شيرين عبد الوهاب: "القضاء هو الفيصل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل