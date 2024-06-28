الشبراوي: الرئيس السيسي يتحمل الكثير من أجل رفعة مصر

وجه المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، والشعب المصري، بذكرى 30 يونيو التي تعيد للأذهان مدى صلابة الشعب المصري في الحفاظ على هويته ومدى ثقة الشعب المصري في رجال قواته المسلحة البواسل ورجال شرطته.



وأكد الشبراوي، أن العقل الجمعي المصري تحرك خلال 30 يونيو ليقود جموع الشعب المصري في الخروج معبرين عن إرادتهم بعدم اختطاف مصر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية التي ضمرت لمصر شعبا وأرضًا أخبث النوايا، فكان رفض الشعب المصري لهذه الجماعة ولكل قوى الشر واضحًا صريحًا في الخروج والاعلان عن رفض حكم المرشد وإسقاط حكم الاخوان.

وأضاف أن ثقة الشعب المصري في قواته المسلحة أنها الحصن الحصين للذود عن إرادة الشعب كانت هي بمثابة طوق النجاة لشعب له إرث تاريخي وحضاري منذ فجر التاريخ.

وأردف الشبراوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي - الذي خرجت جموع الشعب المصري لتفويضه، يتحمل الكثير من أجل رفعة مصر وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يفسر حجم ما يتعرض له الرئيس عبدالفتاح السيسي، من هجمات لا تتوقف من قوى الشر للنيل من مصر، ونحن في الطريقة الشبراوية الخلوتية، أتباعًا ومريدين وأحباب في عموم مصر والعالم نؤكد دعمنا الكامل وتوفيضنا اللامحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي - المؤيد من الله ورسوله - في كل ما يقوم به من إجراءات وما يتخذه من قرارات للحفاظ على مصر ومستقبلها.