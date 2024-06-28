باحثة: المؤشرات الحالية تشير إلى عدم مقدرة إسرائيل خوض حرب مباشرة مع لبنان

قالت ميرنا رضوان، كاتبة وباحثة سياسية، إن هناك توترا فعليا وتطورا في العمليات العسكرية بين الجيش الصهيوني وحزب الله على الحدود اللبنانية.

توتر الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل

وأكدت ميرنا رضوان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن بعض القادة السياسيين أكدوا أن إسرائيل غير قادرة على المواجهة المباشرة مع لبنان حاليا.

وأضافت في حديثها، أن تصريحات جو بايدن الأخيرة وتوتر سياسته مع نتنياهو تحمل الكثير من الرسائل والمؤشرات المتوقع حدوثها.

قدرة إسرائيل على خوض حرب مع لبنان

وأشارت إلى أنها لا تتوقع حربا مباشرة مع إسرائيل ولبنان حاليا خاصة وأن العالم على وشك الدخول في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتابعت: "تصريحات بايدت بأنه لن يدعم رغبة إسرائيل في دخول لبنان، وبالتالي المؤشرات جميعها تشير إلى عدم قيام حرب مباشرة".