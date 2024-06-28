الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمديد صناديق الاقتراع فى إيران وسط أنباء عن انخفاض نسبة المشاركة

ايران
ايران

افتتحت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الساعة 08:00 صباحًا، ولكن بحلول الساعة 6:00 مساءً، ظلت نسبة المشاركة منخفضة. 

وأعلنت وسائل إعلام محلية، أنه تم تمديد وقت التصويت الرسمي لمدة أربع ساعات ويمكن تمديده أكثر.

الأكثر هدوءًا بمراكز الاقتراع 

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ولا تزال تقارير المواطنين تشير إلى مراكز اقتراع أكثر هدوءًا حتى مقارنة بعام 2020، لكن التقارير اللاحقة أشارت إلى إقبال أعلى نسبيًا في بعض مراكز الاقتراع.

وبحلول نهاية وقت التصويت الرسمي، كان أقل من 14 مليونًا من أصل 61.5 مليون ناخب مؤهل، أي حوالي 23 بالمائة، قد أدلوا بأصواتهم.

وفي عام 2021، بلغت نسبة المشاركة 48 بالمئة، وهي الأدنى في أي انتخابات رئاسية. وشمل ذلك أعلى نسبة على الإطلاق للأصوات الباطلة والفارغة بنسبة 13 بالمائة من جميع بطاقات الاقتراع.

وعادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخاباب الرئاسية الإيرانية أعلى في ساعات المساء المبكرة والمتأخرة، حيث يصوت معظم المحافظين والمتشددين في ساعات الصباح. وبناءً على ذلك، فإن الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الوقت الإضافي من المرجح أن لصالح مسعود بيزشكيان المؤيد للإصلاح، وبدرجة أقل قاليباف، وليس المتشدد سعيد جليلي.

وفي بعض الانتخابات السابقة التي شهدت إقبالا كبيرا، تم تمديد وقت التصويت إلى ما بعد منتصف الليل لاستيعاب أولئك الذين ما زالوا في الطابور. لكن هذه المرة، يهدف التمديد إلى ضمان نسبة إقبال لا تقل عن 40 في المئة، نظراً لانخفاض النشاط في مراكز الاقتراع في العديد من المناطق، بما في ذلك البلدات الصغيرة، كما تشير تقارير المواطنين.

وفي تغريدة عقب تمديد ساعات التصويت، حث وزير الخارجية السابق محمد ظريف الإيرانيين على عدم البقاء في منازلهم. وكتب: "تجاهلوا الرسائل النصية الخادعة ومحاولات إبقائكم في المنزل"، دون أن يوضح مصدر هذه الرسائل أو محتواها.

وذكر مراسلون مواطنون أنهم تلقوا رسالة نصية من وزارة الداخلية بعد الظهر، نقلاً عن المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي ذكر أن أصواتهم، بغض النظر عن المرشح، هي أصوات للجمهورية الإسلامية.

"معنى الرسالة النصية هو: أولئك منكم الذين يترددون في التصويت لصالح بيزشكيان أم لا، ابقوا في المنزل! لأن أصواتكم هي أصوات للجمهورية الإسلامية"، جاء في إحدى التغريدات المتعلقة بالرسالة النصية لوزارة الداخلية. "تصويتنا ليس [لـ] استفتاء". 

كما أنه التصويت من أجل حياة طبيعية. وقالت تغريدة أخرى: "هذه الرسالة النصية لها نوايا خفية".

​إيران​ إغلاق صناديق الاقتراع نسية المشاركة الانتخابات ,اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

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