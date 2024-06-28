المستقلين الجدد: ثورة 30 يونيو حافظت على الوطن من محاولات اختطافه

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ثورة 30 يونيو نجحت في الحفاظ على الوطن من محاولات اختطافه وأعادت الهيبة للدولة، وأن الشعب وجد نفسه أمام خيار واحد لإنقاذ وطنه من نظام الإخوان.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، 30 يونيو لحظة ستظل يذكرها التاريخ من خلال التحام الشعب مع القوات المسلحة والشرطة وباقي المؤسسات التي انتصرت لرغبة وإراده الملايين من الشعب الذين نزلوا للشارع من أجل الحفاظ علي الوطن.

وأوضح أن 30 يونيو كانت بدايه للسير في طريق استعاده الدولة لقوتها وهيبتها التي اهتزت بقوة في ظل النظام الإخواني الذي حاول أن ينزع عن مصر هويتها من خلال محاولة حثيثة لأخونة الدولة في كل القطاعات، مشددا أنها كانت صاحبة الفضل في إنقاذ الوطن من النهايات المؤلمة لما انتهت إليه أحداث الربيع العربي في الدول العربية الشقيقة والتي مازالت تعيش في معاناة الانقسام والتقسيم.