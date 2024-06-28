في الظهور الأول.. ساري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لملاقاة الداخلية

أعلن أحمد ساري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لمواجهة الداخلية، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري والداخلية بدوري نايل

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الداخلية، في السابعة مساء غد السبت، على ستاد الإسكندرية أو (برج العرب)، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الداخلية بدوري نايل

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح، إسلام أبو سليمه، عمرو صالح، سيف تقا، شريف رضا، أحمد غنيم.

خط الوسط: خالد الغندور، عبدالغني محمد، كريم الديب، مورو ساليفو، ناصر ناصر، مازن أشرف، أحمد عادل "ميسي"، فرانك الآن.

خط الهجوم: بواتينج، أحمد عيد، مابولولو، عمرو فتحى "عموري".

بينما شهدت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الداخلية، غياب كلا من تراوري، وعمرو خليل، ومعاذ الحناوي ومصطفى إبراهيم، ورجب عمران، وبلال السيد ومحمود شبانه.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والداخلية بدوري نايل

تنقل مباراة الاتحاد السكندري والداخلية، في الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.

الظهور الأول

تعد مباراة الغد، بمثابة الظهور الرسمي الأول، لأحمد ساري، على رأس القيادة الفنية الجديدة لنادي الاتحاد السكندري، خلفا لطارق العشري، الذي تم إقالته من منصبه مؤخرا، عقب الهزيمة أمام فاركو، في الجولة الماضية بهدف نظيف.

موقف الاتحاد السكندري بدوري نايل

يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع بجدول دوري نايل، برصيد 36 نقطة، من 9 انتصارات ومثلها تعادل وهزيمة أيضا.