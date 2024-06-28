الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للمعاقين 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث العديد من المواطنين، عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للمعاقين، حيث حددت وزارة التضامن عدد من الخطوات لحجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة؛ وذلك لأن حجز الكشف الطبي من الخطوات الأساسية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستفادة من المزايا التي تقدمها لأصحاب الإعاقات.

تفاصيل نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للمعاقين 2024

 

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي


خطوات حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

1- يجب الدخول إلى موقع  المجالس الطبية المتخصصة.

2- اختر قسم أخبارنا.

3- اضغط على رابط “الموقع الإلكتروني للكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة”، من خلال هذا الرابط

4- اختر أيقونة “حجز موعد الكشف الطبي”.

5- سجل “بيانات طلب اجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة”.

6- بعد الانتهاء من التسجيل اضغط على حفظ البيانات.

7- ستصلك رسالة بالموعد ومكان الكشف عبر رقم الهاتف المحمول المسجل.

الاستعلام عن موعد كشف كارت الخدمات المتكاملة

1- الدخول إلى موقع  المجالس الطبية المتخصصة.
2 - اختر قسم أخبارنا.
3- اضغط على «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة»، من خلال هذا الرابط
4- اختر استعلام.
5- ادخل الرقم القومي.
6- اضغط بحث.
7- يظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

أنواع حالة الطلب:

1- بيانات اساسية يظهر بها موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة ويجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين أمامك لاجراء الكشف الطبي.

2- غير مستوفي الاوراق: يجب على المتقدم تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنه وإعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

3- تم الكشف: تعني أنه تم الكشف الطبى على مقدم الطلب وجارى مراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل.

4- إعادة عرض: يجب على المتقدم الذهاب إلى اللجنه التي قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

5- مرتجع إلى اللجنه: يجب على المتقدم الذهاب إلى اللجنه التي قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

6- تم تحوبل الطلب للتضامن: تم ارسال التقارير الطبية الخاصة بمقدم الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات المطلوبة.

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