كاتب صحفى: ثورة 30 يونيو حررت الوطن من التطرف والإرهاب

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن ثورة 30 يونيو حررت الوطن من التطرف والإرهاب ووضعت مصر على مسار البناء والتنمية والإعمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإرادة السياسية عملت على تمكين الشباب، فالقيادة السياسية بعد عام 2014 تحديدًا صنعت جسور تواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة، لا سيما مؤتمرات الشباب والبرنامج الرئاسي للتدريب والتأهيل والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشار إلى أنّ الدولة ركّزت على جزئية التدريب قبل التمكين، فعلى صعيد التمكين السياسي هناك مساعدو ومعاونو الوزراء والمحافظين، أو على صعيد السلطة التشريعية هناك عدد كبير من الشباب في مجلسي النواب والشيوخ، كما تتصدر الأحزاب وجوه شبابية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تعد نافذة مهمة للشباب.