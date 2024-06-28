الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة: توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" شائعة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بشأن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وقد قام المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء بالتواصل مع مصلحة الجمارك المصرية، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأن المنظومة مستقرة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتوقف.

إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID"

وأشار إلى أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، كما أن هناك بضائع تقدر بنحو 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار تتضمن سلعًا استراتيجية بـنحو 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بنحو 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.

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