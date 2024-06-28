عمرو فاروق: جماعة الإخوان لعبت أدوارًا منذ 1928 وحتى اليوم لخدمة القوى الاستعمارية

قال الدكتور عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الأصولية، إن 30 يونيه مساحة جيدة لاستعادة مخاطر جماعة الإسلام السياسي، سواء الجماعات التي تدعي أنها تمارس السياسة أو التنظيمات المسلحة التي ترتدي طيلة الوقت عباءة تكفير المجتمع وجاهليته.

وأضاف عمرو فاروق خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن 30 يونيه مساحة لإلقاء الضوء على مخاطر المشاريع الاستعمارية لأن المنطقة العربية طيلة الوقت لم تنفك عن مخاطر القوى الاستعمارية التي تحاول أن تجهض أي مشاريع تنموية أو ظهور أي قوى إقليمية قائمة على القومية العربية، كان الأبرز في تنفيذ هذا المشروع هو الجماعات الأصولية؛ وعلى رأسها جماعة الإخوان التي لعبت أدوارًا منذ عام 1928 حتى هذه اللحظة لخدمة القوى الاستعمارية، وتم تمويلها وكان أول تمويل لها من لندن، انتهاء باللحظات التي نحن فيها سنجد أن كل الإخوان الهاربين خارج مصر يتمركزون الآن في لندن وعدد من الدول الأوروبية.