الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بجناح يضم 25 شركة.. مصر تشارك فى معرض السلام الدولي بتنزانيا

اللواء شريف الماوردي
اللواء شريف الماوردي

تشارك مصر عبر الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى معرض السلام الدولي بدولة تنزانيا، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتي 13 يوليو المقبل، بالتنسيق مع هيئة تنمية التجارة التنزانية "Tan trade" حضر الافتتاح وفد الهيئة محمد عطيه المستشار التجارى المصري بتنزانيا ودعاء طه من السفارة المصرية

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض سيتم بمشاركة ٢٥ شركة مصرية تمثل العديد من القطاعات الإنتاجيةالمتميزة ( الصناعات الهندسية - التعدين - الصناعات الكيماوية- الغذائي - الجلود - الملابس الجاهزة والمنسوجات - الجلود - الصناعات الحرفية ).

وذكر اللواء شريف الماوردي، أنه تم تجهيز الجناح المصري بموقع متميز بمدخل الصالة الدولية KARUME Hall علي مساحة 297 متر مربع.

ولفت إلى أن مصر تهتم بالمشاركة فى الدورة الـ 48 من معرض دار السلام الدولي 2024 وذلك ضمن احتفالات مرور 60 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتنزانيا.

وكشف رئيس هيئة المعارض، عن التنسيق الكامل مع السفارة المصرية بتنزايا، ومكتب التمثيل التجاري، لضمان مشاركة قوية للمنتجات المصرية بالمعرض، وتذليل اي عقبات.

وأكد اللواء شريف الماوردي، إنه سيتم عقد عدة لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها التنزانية لتعليق سبل الشراكه بين الجانبين وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتج المحلي.

كما كلف اللواء شريف الماوردي، بتنفيذ الجناح المصري بتصميم يحافظ علي الهوية البصرية المصرية، والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال لضمان تنفيذه بالشكل المميز والجذاب.

txt

لأول مرة.. هيئة المعارض تستعد لإطلاق معرض "صنع فى مصر" بطرابلس

txt

"هيئة المعارض": 32 شركة مصرية تشارك في معرض (Summer Fancy Food) بنيويورك

وذكر اللواء شريف الماوردي، أن هيئة المعارض تسعي لاطلاق حزمة مشاركات دولية لتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال خاصة الأفريقي.

العديد من الحوافز  والتسهيلات لتشجيع المستثمرين الدوليين

تعد تنزانيا واجهه استثمارية لديها العديد من الحوافز  والتسهيلات لتشجيع المستثمرين الدوليين، بجانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم نحو 60 مليون مستهلك.

يذكر أن قيمة الاستثمارات المصرية في تنزانيا بلغت نحو 1.3 مليار دولار منذ عام 1997 وحتي عام 2023.
كما ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا قد شهد ارتفاعًا ملموسا خلال عام 2021، حيث بلغ 51.4 مليون دولار مقارنة بنحو 37.7 مليون دولار في عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 36.3%، كما ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملموس لتسجل 47.9 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 34.7 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت الواردات المصرية من تنزانيا 3.5 مليون دولار خلال عام 2021.

نبذة عن معرض السلام الدولي فى تنزانيا

يشار الي ان معرض دار السلام الدولي يعد أهم حدث ترويجيًا سنويًا حقق نجاح تجاري واستثماري كنافذة للمنتجات سواء فى تنزانيا ومنطقة شرق ووسط وجنوب إفريقيا.

كما يعرض المعرض المنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات والمنسوجات والملابس ومعدات التصنيع ومواد البناء والسيارات، المواد الكيمائية،  والأخشاب، والأثاث، والخدمات التجارية، والمنتجات الهندسية، والآلات وتكنولوجيا المعلومات، والحرف اليدوية، والاستشارات والتدريب.

received_865463285631041
received_865463285631041
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات معرض السلام معرض السلام الدولي بدولة تنزانيا التجارة التنزانية التجارى المصري بتنزانيا السفارة المصرية اللواء شريف الماوردي

مواد متعلقة

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

ابن القمر

صُناع وأبطال "صدفة" فى ندوة "الدستور": ناقشنا قضايا مجتمعية جادة فى قالب شعبى

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

إنقاذ 57 مصطافا من الغرق فى رأس البر

بدء التحقيق في حريق استاد الإسكندرية أثناء مباراة بيراميدز وسموحة

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

بيان رسمى من رابطة الأندية بشأن مصير مباراة سموحة وبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية