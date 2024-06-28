بجناح يضم 25 شركة.. مصر تشارك فى معرض السلام الدولي بتنزانيا

تشارك مصر عبر الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى معرض السلام الدولي بدولة تنزانيا، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتي 13 يوليو المقبل، بالتنسيق مع هيئة تنمية التجارة التنزانية "Tan trade" حضر الافتتاح وفد الهيئة محمد عطيه المستشار التجارى المصري بتنزانيا ودعاء طه من السفارة المصرية

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض سيتم بمشاركة ٢٥ شركة مصرية تمثل العديد من القطاعات الإنتاجيةالمتميزة ( الصناعات الهندسية - التعدين - الصناعات الكيماوية- الغذائي - الجلود - الملابس الجاهزة والمنسوجات - الجلود - الصناعات الحرفية ).

وذكر اللواء شريف الماوردي، أنه تم تجهيز الجناح المصري بموقع متميز بمدخل الصالة الدولية KARUME Hall علي مساحة 297 متر مربع.

ولفت إلى أن مصر تهتم بالمشاركة فى الدورة الـ 48 من معرض دار السلام الدولي 2024 وذلك ضمن احتفالات مرور 60 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتنزانيا.

وكشف رئيس هيئة المعارض، عن التنسيق الكامل مع السفارة المصرية بتنزايا، ومكتب التمثيل التجاري، لضمان مشاركة قوية للمنتجات المصرية بالمعرض، وتذليل اي عقبات.

وأكد اللواء شريف الماوردي، إنه سيتم عقد عدة لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها التنزانية لتعليق سبل الشراكه بين الجانبين وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتج المحلي.

كما كلف اللواء شريف الماوردي، بتنفيذ الجناح المصري بتصميم يحافظ علي الهوية البصرية المصرية، والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال لضمان تنفيذه بالشكل المميز والجذاب.

وذكر اللواء شريف الماوردي، أن هيئة المعارض تسعي لاطلاق حزمة مشاركات دولية لتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال خاصة الأفريقي.

العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المستثمرين الدوليين

تعد تنزانيا واجهه استثمارية لديها العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المستثمرين الدوليين، بجانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم نحو 60 مليون مستهلك.

يذكر أن قيمة الاستثمارات المصرية في تنزانيا بلغت نحو 1.3 مليار دولار منذ عام 1997 وحتي عام 2023.

كما ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا قد شهد ارتفاعًا ملموسا خلال عام 2021، حيث بلغ 51.4 مليون دولار مقارنة بنحو 37.7 مليون دولار في عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 36.3%، كما ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملموس لتسجل 47.9 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 34.7 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت الواردات المصرية من تنزانيا 3.5 مليون دولار خلال عام 2021.

نبذة عن معرض السلام الدولي فى تنزانيا

يشار الي ان معرض دار السلام الدولي يعد أهم حدث ترويجيًا سنويًا حقق نجاح تجاري واستثماري كنافذة للمنتجات سواء فى تنزانيا ومنطقة شرق ووسط وجنوب إفريقيا.

كما يعرض المعرض المنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات والمنسوجات والملابس ومعدات التصنيع ومواد البناء والسيارات، المواد الكيمائية، والأخشاب، والأثاث، والخدمات التجارية، والمنتجات الهندسية، والآلات وتكنولوجيا المعلومات، والحرف اليدوية، والاستشارات والتدريب.