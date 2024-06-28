"أوكرانيا تواصل استهداف العمق الروسى.. وموسكو تهدد بالنووى“.. دبلوماسى سابق يحلل

قال فولوديمير شاماكوف، الدبلوماسي السابق، إنه منذ بداية الحرب، فإن روسيا تهدد باستخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا، ويدور حديث الآن بأن رئيس روسيا السابق ميدفيدف هدد 6 مرات باستخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا.



وأضاف شاماكوف، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك معلومات متضاربة حول المسيرة الأمريكية التي استهدفت، فلا يوجد أي تأكيد من قبل دول الناتو أو حتى من قبل أوكرانيا، بأن روسيا استهدفت فوق البحر الأسود مسيرة للناتو في هذه المنطقة.



أوضح أن التهديدات الروسية متوقعة، حيث إن التصريحات الروسية في بداية الحرب شلّت الناتو والدول الغربية، ولكن اليوم الغرب والناتو مستعدون.

