عاجل.. توقف مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق فى استاد الإسكندرية

توقفت مباراة سموحة وبيراميدز المقامة على استاد الإسكندرية في الجولة الـ28 من بطولة الدوري، بعد نشوب حريق في محيط الملعب.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بعد تقدم سموحة في الدقيقة 15 عن طريق حسام حسن وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.

وبعد مرور 6 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، نشب حريق داخل غرفة تحكم الكهرباء بالملعب، وهو ما أجبر الحكم على إيقاف المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وبيراميدز، المقامة حاليًا على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، بالتعادل الإيجابي 1/1.

في الدقيقة الـ15، يحتسب حكم الساحة محمد سلامة، ضربة جزاء لسموحة، عقب تدخل من مهند لاشين لاعب بيراميدز على قدم طارق علاء، مدافع الموج الأزرق داخل منطقة الجزاء، ترجمها زميله حسام حسن لهدف.

وعقب هدف سموحة، كاد بيراميدز يدرك التعادل، في الدقيقة الـ16، عقب عرضية خطيرة، قابلها إبراهيم عادل، بتسديدة صاروخية، إلا أن الهاني سليمان، حولها إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة الـ38، يرسل مصطفى البدري لاعب سموحة، كرة عرضية لهداف الفريق حسام حسن، الذي قابل الكرة بكعب قدمه إلا ان أحمد الشناوي حارس بيراميدز، نجح في التصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الـ45+2، يدرك الكونغولي فيستون ماييلي، التعادل لبيراميدز برأسية، من عرضية كريم حافظ.

وشهدت الدقيقة الـ45+8، إشهار حكم الساحة الكارت الأحمر في وجه الهاني سليمان حارس سموحة، بعد تدخل قوي على قدم فيستون ماييلي، عقب تمريرة خاطئة من حمدي علاء مدافع الموج الأزرق.