الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد اختفائه 11 يوما.. العثور على جثة سائق توك توك في أرض زراعية بالفيوم

جثة - أرشفية
جثة - أرشفية

شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، واقعة مأساوية، اليوم الجمعة، بعد العثور علة جثة سائق توكتوك بعد تغيبه 11 يوما في أرض زراعية بدائرة مركز شرطة سنهور، وجار أستخراج جثة المتغيب بمعرفة فريق من البحث الجنائي وقسم الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي والنيابه بمحل الواقعة، لمعرفة ملابسات الواقعة وظروفها.

باشرت وحدة مباحث مركز شرطة سنهور، التحقيق والبحث حول اختفاء "ربيع. أ" 27 سنه:" عقب قيام أسرته بتحرير محضر بتغيبه عن المنزل، وبعد مرور 11 يوما ومع خيط البحث والتحري توصلت المباحث بأن أصابع الاتهام أشارت إلى شخص يدعى"إسلام. ج. م"25 سنه"مقيم بقرية فيديمين دائرة المركز، لاتهامه بقتل وسرقة سائق التوكتوك ودفنه في أرض زراعية للتخلص منه وإبعاد الشبهة عنه بعد سرقة مبلغ مالي 90 ألف جنيها نظير ثمن التوكتوك لمالكه المجني عليه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استدرج سائق التوك توك بعد قيامه بشرائه منه بمبلغ 90 ألف جنيها من أجل سرقة المبلغ المالي منه، وبعد وصوله اعتدى عليه في أرض فضاء على أطراف القرية، وقتله وتخلص منه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنه في أرض زراعية مجاورة للحيز العمراني، وفر هاربًا.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أخطارا يفيد بتغيب سائق توك توك،منذ 11 يوما  بفيديمين التابعة لمركز شرطة سنهور، وتحرر المحضر الازم بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات وتتبع خط سير المجني عليه، تبين أنه يدعى «إسلام.ج.م 25 سنة» عاطل، وتمكن فريق من رجال مباحث قسم شرطة سنهور من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم إنه كان يمر بضائقة مالية وقرر سرقة الــ«توك توك» وثمنه من البائع والتخلص من قائده، وأرشد عن مكان دفن جثة سائق الــ«توك توك».

مقتل سائق توك توك في الفيوم الفيوم قرية فيديمين جثة سائق توكتوك اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم

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