الوادى الجديد من العزله والتهميش إلي الاهتمام والاعمار بفضل "حياة كريمه"

وصل قطار "حياة كريمة" إلى أقصى جنوب الصحراء الغربية في محافظة الوادي الجديد، ليعمر ويطور ويبني كل ما هو جديد على أرض الواحات المصرية لتعيد الاستثمار والإعمار مرة أخرى لأهالي واحات الوادي الجديد بمشروعات كبرى عملاقه تعيد الحياة والأمل لجميع الأهالي وتبشر بحياة كريمة للمواطنين.

وشهدت قرى الفرافرة في محافظة الوادي الجديد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات وضعتها على رأس القرى المتطورة والتي يوجد بها كافة الادارات والمراكز والمجالات المختلفه، حيث تحولت 28 قرية من توابع مهمشة لتكون أشبه بالمدن من بنية تحتية وكهرباء ومراكز زراعية شاملة وإنشاء مدارس ومستشفيات ووحدات صحية ومجمعات للمصالح الحكومية الإليكترونية وملاعب رياضية للشباب وطرق عملاقة ربطت بين المحافظات الأخرى لتقضي على العزلة التي كانت تنفرد بها المحافظة دون غيرها والتطور السكني الذي أعطى حياة كريمة لأهالي الواحات.



بداية التطوير والرؤية الثاقبة من القيادة السياسية

بدأ تطوير الوادي الجديد آنذاك عند زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 بعد توليه مقاليد الحكم بسنة واحدة لمركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد، لافتتاح مشروع المليون ونصف فدان والاهتمام بالتوسع الزراعي بأنحاء المحافظة ووضعها على الخريطة الإستثمارية والإقتصادية

حيث أعرب أهالي مدينة ومركز الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، عن سعادتهم البالغة بهذه المشروعات العملاقه التي وضعتهم على أولويه اهتمام الدولة والقيادة السياسية والاهتمام بهذا الملف المهدر والمنسي في صحراء الوادي الجديد

وحققت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة الاولى بمركز الفرافرة نسب إنجاز عالية في معظم القطاعات والتي وصلت نسبة التنفيذ 100% تمهيدا لبدء المرحلة الثانية بمركزي الخارجة وباريس

وقال المهندس إسلام عمران أحد أبناء مركز الفرافرة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المبادرات التي تحققت على أرض الواقع ورايناها بأعيننا من تطوير في البنية التحتية وتطوير كافة القطاعات الموجودة بالمركز وبناء مجمعات سكنية وحكومية وإقامة ملاعب رياضية وظهير زراعي وسكن كريم لأبناء الوادي الجديد.

وأضاف أيمن الجوهري أحد أبناء مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أن جميع الأهالي لمست الحياة الكريمة التي يعيشونها الآن في ظل القيادة السياسية الواعية، وبعد ظلام دامس بات لسنوات كثيرة من التهميش والعزلة؛ إلا وأن خرج مركز الفرافرة للنور في عهد الرئيس السيسي رئيس المصريين، الذي قدم للوادي الجديد الكثير من التوصيات والمبادرات الناجحة التي تحققت على أرض المحافظة ليضع أسم الوادي الجديد على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية.