الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث سياسى لبنانى: الموقف الأمريكى من توسع الحرب بين حزب الله وإسرائيل "ضبابى"

توفيق شومان
توفيق شومان

قال توفيق شومان الكاتب والباحث السياسي، إن هناك موقفًا ضبابيًا أمريكيًا المعلن عنه حتى الآن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تشجع الكيان الإسرائيلي على شن عدوان واسع على لبنان، هذا ضمن العناوين العامة، ولكن لو قرأنا على سبيل المثال في الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير دفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والتي أسفرت بصورة واضحة عن زيادة الدعم العسكري والتسليحي حتى القذائف التي يصل وزنها إلى 2000 رطل تقريبًا يعني حوالي 1000 كجم تم الإفراج عنها، كأن هذه المساعدات تؤشر إلى احتمال أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تغطية عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان.

وأضاف شومان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن  العدوان الإسرائيلي محتمل وقائم، ولكنه ليس احتمالًا متقدمًا لغاية الآن، لكن يمكن القول بأن هناك أكثر من رأي داخل الإدارة الأمريكية، رأي يقول بأنه حتى لو عمدت إسرائيل إلى شن هذا العدوان الواسع للحرب المفتوحة على لبنان، فعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف وراءها بل أمامها.

وأوضح أن هناك رأيًا آخر يقول بأن العدوان على لبنان سوف يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة، وهذه الحرب الإقليمية الشاملة يمكن أن يحدد أو أن تحدد ساعة بدايتها ولكن لا يمكن التحكم بمساراتها وتعرجاتها والدول والجبهات التي يمكن أن تنخرط بها.

القاهرة الإخبارية عدوان إسرائيلي لبنان الولايات المتحدة الكيان الاسرائيلي

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