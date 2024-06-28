الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشحات يضيف ثانى أهداف الأهلى وإنكادا يقلص الفارق لفاركو

حسين الشحات
حسين الشحات

نجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني لصالح الأهلي قبل أن يتمكن جيفرسون إنكادا من تقليص الفارق لصالح فاركو في الجولة الـ28.

جاء الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 57 قبل أن يسجل إنكادا الهدف الأول لفريق فاركو في الدقيقة 60.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على الأمور من البداية لكن بدون أي خطورة.

وشهدت الدقيقة السادسة تسديدة من عزمي غومة لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد أكرم توفيق كرة صاروخية بقدمه اليسرى في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 لعلاج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد سقوطه في كرة مشتركة أثناء إبعاد كرة خطيرة من أمام عمرو جمال مهاجم فاركو.

كريم فؤاد سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 26 تمريرة من حسين الشحات وضعت وسام أبوعلي في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء، لكن الكرة طالت عليه وأبعدها الحارس محمد سعيد شيكا عن مرماه.

حسين الشحات سجل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 39 بعد كرة "هات وخد" مع وسام أبوعلي قبل أن ينفرد بالحارس ويضع الكرة على يساره.

في الدقيقة 41 أضاع الأهلي الهدف الثاني بعد تسديدة أرضية زاحفة من وسام أبوعلي لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى خارج الملعب.

فاركو أضاع فرصة التعادل في الدقيقة 46 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد فؤاد مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

أحداث الشوط الثاني

طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي حاول المرور يسار منطقة الجزاء ولكن تداخل معه جيفرسون إنكادا واستخلص الكرة.

في الدقيقة 52 فرصة ضائعة لصالح فاركو بعد تسديدة من أحمد شريف  من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس الأهلي محمد الشناوي على مرتين من منتصف مرماه.

جاء الهدف في الدقيقة 57 بعدما استقبل حسين الشحات كرة عرضية من طاهر محمد طاهر بالجهة اليمنى قبل أن يسدد الكرة ارتطمت بقدم مدافع فاركو وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 60 قلص إنكادا الفارق لصالح فاركو بعد كرة عرضية من محمد فخري من جهة اليمين أبعدها دفاع الأهلي فوصلت إلى جيفرسون إنكادا المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد كرة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى. 

حسين الشحات الاهلى فاركو مباراة الأهلي وفاركو دوري نايل

مواد متعلقة

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

الأهلي يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

عاجل.. توقف مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق فى استاد الإسكندرية

موعد المولد النبوي 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية

الأهلى يواصل مسلسل الانتصارات بثنائية "الشحات" فى مرمى فاركو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل