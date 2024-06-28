الشحات يضيف ثانى أهداف الأهلى وإنكادا يقلص الفارق لفاركو

نجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني لصالح الأهلي قبل أن يتمكن جيفرسون إنكادا من تقليص الفارق لصالح فاركو في الجولة الـ28.

جاء الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 57 قبل أن يسجل إنكادا الهدف الأول لفريق فاركو في الدقيقة 60.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على الأمور من البداية لكن بدون أي خطورة.

وشهدت الدقيقة السادسة تسديدة من عزمي غومة لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد أكرم توفيق كرة صاروخية بقدمه اليسرى في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 لعلاج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد سقوطه في كرة مشتركة أثناء إبعاد كرة خطيرة من أمام عمرو جمال مهاجم فاركو.

كريم فؤاد سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 26 تمريرة من حسين الشحات وضعت وسام أبوعلي في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء، لكن الكرة طالت عليه وأبعدها الحارس محمد سعيد شيكا عن مرماه.

حسين الشحات سجل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 39 بعد كرة "هات وخد" مع وسام أبوعلي قبل أن ينفرد بالحارس ويضع الكرة على يساره.

في الدقيقة 41 أضاع الأهلي الهدف الثاني بعد تسديدة أرضية زاحفة من وسام أبوعلي لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى خارج الملعب.

فاركو أضاع فرصة التعادل في الدقيقة 46 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد فؤاد مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

أحداث الشوط الثاني

طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي حاول المرور يسار منطقة الجزاء ولكن تداخل معه جيفرسون إنكادا واستخلص الكرة.

في الدقيقة 52 فرصة ضائعة لصالح فاركو بعد تسديدة من أحمد شريف من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس الأهلي محمد الشناوي على مرتين من منتصف مرماه.

جاء الهدف في الدقيقة 57 بعدما استقبل حسين الشحات كرة عرضية من طاهر محمد طاهر بالجهة اليمنى قبل أن يسدد الكرة ارتطمت بقدم مدافع فاركو وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 60 قلص إنكادا الفارق لصالح فاركو بعد كرة عرضية من محمد فخري من جهة اليمين أبعدها دفاع الأهلي فوصلت إلى جيفرسون إنكادا المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد كرة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى.