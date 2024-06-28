أسعار البطاطس اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 بسوق العبور

أسعار البطاطس اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها يوميا من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار البطاطس اليوم الجمعة بسوق العبور

وجاءت أسعار البطاطس اليوم الجمعة 28 يونيو في سوق العبور كالتالي:

سجل سعر البطاطس 25 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28 يونيو في سوق العبور

سعر الطماطم 10 جنيهات.

سعر ورق العنب 60 جنيها للكيلو.

سجل سعر البامية من 60 إلى 65 جنيها.

سجل سعر الليمون من 35 إلى 40 جنيها.

سعر الثوم يتراوح بين 50 إلى 60 جنيها.

سعر البصل من 5 إلى 7.5 جنيها حسب الحجم .

سعر كيلو الخيار من 15 إلى 20 جنيها.

سعر الكوسة من 20 إلى 25 جنيها .

سعر الفاصوليا 30 جنيها.

الفلفل الحار والرومي 15 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الباذنجان الرومي 10 جنيهات

كيلو الباذنجان العروس 10 جنيهات

كيلو الباذنجان الحشو 10 جنيهات .

كيلو الجزر 10 جنيهات.

سعر كيلو البسلة 30 جنيها .

سعر كيلو الفاصوليا 30 جنيها.

كيلو الفلفل الألوان 55 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

سعر كيلو التين البلدي 20 جنيها.

كيلو الموز 20 جنيها.

كيلو الجوافة البلدى 25 جنيها

كيلو التفاح البلدي 40 جنيها.

كيلو التفاح الأصفر 65 جنيها.

التفاح الأصفر السكري 65 جنيها.

سعر التفاح الأحمر السكري 80 جنيها

كيلو التفاح الأمريكاني 90 جنيها

كيلو الخوخ 30 جنيها.

كيلو البطيخ يتراوح 7 جنيهات.

سجل سعر كيلو المشمس 50 جنيها للكيلو.

سعر كيلو البرقوق 50 جنيها.

سعر كيلو الكنتالوب 20 جنيها.

المانجو تسجل في الأسواق سعر من 20 إلى 40 جنيها.