الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل أطلق كلب شرس على متسول في الجيزة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

تفاصيل مثيرة كشفتها للتحقيقات في واقعة إقدام عاطل على إطلاق كلب "جيرمن" شرس على متسول، وتسبب في عقره ووفاته متأثرا بإصابته في محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتوفي يمارس أعمال التسول في الشارع، وأنه تشاجر مع عاطل أطلق عليه كلب "جيرمن" شرس ملكه، مما تسبب في إصابته، وتوفي بعد 12 يوما متأثرا بإصابته.

 ونجحت قوات الأمن في القبض علي المتهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص في عقده الخامس مصابا بعقر كلب.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

كلب جيرمن متسول إطلاق كلب عاطل أعمال التسول في الشارع الجيزة

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