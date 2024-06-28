الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات ضمن المجموعة الأولى بأولمبياد باريس

طائرة مصر للشاطئية
طائرة مصر للشاطئية (سيدات)

أجريت منذ قليل، قرعة الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس القادم.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجوار كلًا من منتخبات: “البرازيل، إيطاليا، وإسبانيا“.

وتشهد منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد 2024، مشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات.

ويتأهل للدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن الثوالث “4 من أصل 6 مجموعات“.

وتأهل المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية لأولمبياد باريس للمرة الثانية في تاريخ اللعبة بعد غياب 8 سنوات.

وتأهل المنتخب بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب عقب الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة “2-1“ في نهائي البطولة، ومثل المنتخب المصري الثنائي “دعاء الغباشي، ومروة مجدي“.

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