شوط مثير.. التعادل الإيجابي بين سموحة وبيراميدز بدوري نايل

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وبيراميدز، المقام حاليا على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بالتعادل الإيجابي 1/1.

في الدقيقة الـ15، يحتسب حكم الساحة محمد سلامة، ضربة جزاء لسموحة، عقب تدخل من مهند لاشين لاعب بيراميدز على قدم طارق علاء، مدافع الموج الأزرق داخل منطقة الجزاء، ترجمها زميله حسام حسن لهدف.

وعقب هدف سموحة، كاد بيراميدز يدرك التعادل، في الدقيقة الـ16، عقب عرضية خطيرة، قابلها إبراهيم عادل، بتسديدة صاروخية، إلا أن الهاني سليمان، حولها إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة الـ38، يرسل مصطفى البدري لاعب سموحة، كرة عرضية لهداف الفريق حسام حسن، الذي قابل الكرة بكعب قدمه إلا ان أحمد الشناوي حارس بيراميدز، نجح في التصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الـ45+2، يدرك الكونغولي فيستون ماييلي، التعادل لبيراميدز برأسية، من عرضية كريم حافظ.

وشهدت الدقيقة الـ45+8، إشهار حكم الساحة الكارت الأحمر في وجه الهاني سليمان حارس سموحة، بعد تدخل قوي على قدم فيستون ماييلي، عقب تمرينة خاطئة من حمدي علاء مدافع الموج الأزرق.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج وأحمد حكم، وطارق علاء وعمرو قلاوة.

خط الوسط: دكو دودو وحمدي علاء، ومحمد كناريا وأحمد خالد، ومصطفى البدري.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمد أشرف، ميدو مصطفى، جاستيس آرثر، أبو بكر ليادي، محمد عصام، عبداللطيف بن قسو، محمد سعيد مكرونة، فادي فريد، جونيور أجايي.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال- أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - محمود صابر.