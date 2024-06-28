سوسن بدر: أدعو الكُتاب للخروج عن صندوق الرجل والاهتمام بقضايا المرأة

قالت الفنانة القديرة سوسن بدر، إنها تحب الأدوار التي تدعم المرأة وتدافع عن حقوقها المسلوبة منها لسنوات وعصور كثيرة.

الاتجاه نحو أدوار المرأة

وأكدت الفنانة القديرة سوسن بدر، خلال لقائها ببرنامج "أون ست" المذاع عبر فضائية "أون"، أن المرأة في أي مرحلة عمرية تمر بها يكون لديها الكثير من المشاكل والقضايا والأزمات التي يجب على الكتاب تناولها وعرضها على الساحة الدرامية.

وأضافت في حديثها، أنها تدعو الكُتاب للتفكير خارج صندوق الرجل والاتجاه نحو قضايا وأزمات المرأة التي لم يتطرق لها الفن من قبل.

وتابعت: "قضية الثقافة والجهل والتعليم من أهم القضايا التي يجب الحديث عنها الفترة المقبلة، حيث هذه الثقافة من الممكن أن تجعل الوطن إما في منطقة مشرفة أو تؤدي إلى انهياره ودماره".

وعادت الفنانة الكبيرة سوسن بدر في الماراثون الرمضاني الماضي 2024 للأدوار الصعيدية التي ابتعدت عنها منذ سنوات من خلال مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر"، الذي يعتبر العودة للمخرج الكبير حسني صالح.

آخر أعمال سوسن بدر

انضمت الفنانة سوسن بدر إلى أسرة عمل مسلسل "قلع الحجر" إلى جانب محمد رياض، رياض الخولي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مفيد عاشور، مدحت تيخة، محمود الجابري، سميرة عبدالعزيز، بهاء ثروت، سميرة صدقي، أحمد الشافعي، مروة عبدالمنعم، لقاء سويدان، أيمن الشيوي، عمر رياض وآية عبدالرحمن الأبنودي، العمل من تأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي يناقش حقوق المرأة في ظل أحكام وأعراف وتقاليد، وحقق نجاحًا واسعًا وردود أفعال إيجابية فور عرضه.