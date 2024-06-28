الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوسن بدر: أدعو الكُتاب للخروج عن صندوق الرجل والاهتمام بقضايا المرأة

سوسن بدر
سوسن بدر

قالت الفنانة القديرة سوسن بدر، إنها تحب الأدوار التي تدعم المرأة وتدافع عن حقوقها المسلوبة منها لسنوات وعصور كثيرة.

الاتجاه نحو أدوار المرأة 

وأكدت الفنانة القديرة سوسن بدر، خلال لقائها ببرنامج "أون ست" المذاع عبر فضائية "أون"، أن المرأة في أي مرحلة عمرية تمر بها يكون لديها الكثير من المشاكل والقضايا والأزمات التي يجب على الكتاب تناولها وعرضها على الساحة الدرامية.

وأضافت في حديثها، أنها تدعو الكُتاب للتفكير خارج صندوق الرجل والاتجاه نحو قضايا وأزمات المرأة التي لم يتطرق لها الفن من قبل.

وتابعت: "قضية الثقافة والجهل والتعليم من أهم القضايا التي يجب الحديث عنها الفترة المقبلة، حيث هذه الثقافة من الممكن أن تجعل الوطن إما في منطقة مشرفة أو تؤدي إلى انهياره ودماره".

وعادت الفنانة الكبيرة سوسن بدر في الماراثون الرمضاني الماضي 2024 للأدوار الصعيدية التي ابتعدت عنها منذ سنوات من خلال مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر"، الذي يعتبر العودة للمخرج الكبير حسني صالح.

آخر أعمال سوسن بدر 

انضمت الفنانة سوسن بدر إلى أسرة عمل مسلسل "قلع الحجر" إلى جانب محمد رياض، رياض الخولي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مفيد عاشور، مدحت تيخة، محمود الجابري، سميرة عبدالعزيز، بهاء ثروت، سميرة صدقي، أحمد الشافعي، مروة عبدالمنعم، لقاء سويدان، أيمن الشيوي، عمر رياض وآية عبدالرحمن الأبنودي، العمل من تأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي يناقش حقوق المرأة في ظل أحكام وأعراف وتقاليد، وحقق نجاحًا واسعًا وردود أفعال إيجابية فور عرضه.

سوسن بدر الفنانة سوسن بدر أدوار المرأة اون ست قناة اون

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

عاجل.. توقف مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق فى استاد الإسكندرية

موعد المولد النبوي 2024 وأيام الإجازات الرسمية المتبقية

حسن الشافعى عن أزمة حسابات شيرين عبد الوهاب: "القضاء هو الفيصل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل