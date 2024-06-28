الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يسعى لتجاوز «خسائر القمة» أمام سيراميكا كليوباترا

الزمالك
الزمالك

يعود فريق كرة القدم بنادى الزمالك لدورى «نايل» من جديد، عندما يواجه سيراميكا كليوباترا، فى السابعة مساء الغد، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للمسابقة.

المباراة هى الثانية بين الفريقين خلال ١٥ يومًا، بعدما التقيا يوم ١٤ يونيو الجارى، فى المباراة المؤجلة من الدور الأول، وفاز «الفارس الأبيض» حينها بنتيجة ٢-١.

خوض الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا، يؤكد أن قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بالانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى، التى كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضى، كان غريبًا وغير مفهوم.

فالانسحاب من القمة لم يحقق أى مطلب من مطالب الزمالك، بل أدى إلى اعتبار الفريق مهزومًا صفر- ٢، وخصم ٣ نقاط من رصيده، وبالتالى فقد كل حظوظه فى المنافسة على الدورى، وأصبحت مبارياته الـ١٣ المتبقية تحصيل حاصل.

الإيجابية الوحيدة لذلك، أن هذه المباريات ستكون فرصة أمام الجهاز الفنى للدفع بالناشئين، واللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص حقيقية، مثل مهاب ياسر ومحمد عاطف وزياد كمال، إلى جانب ياسر حمد، الذى سيلعب أساسيًا بعد انضمام حسام عبدالمجيد لمعسكر المنتخب الأوليمبى الذى يستعد لدورة باريس.

ويستعيد الزمالك، الذى يحتل المركز العاشر برصيد ٣٤ نقطة، وله ٦ مباريات مؤجلة، جهود أحمد سيد «زيزو» ونبيل عماد «دونجا» وإبراهيما نداى ومحمد شحاتة، بينما يستمر غياب محمد عواد ومصطفى الزنارى و«شيكابالا» وسيف الجزيرى وأحمد فتوح.

وينتظر أن يدفع جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، خلال مباراة الغد، بتشكيل مكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى، ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثى وحسام عبدالمجيد وعمر جابر، فى الدفاع، ثم عبدالله السعيد ونبيل عماد «دونجا» وزياد كمال، فى الوسط، خلف الثلاثى أحمد سيد «زيزو» ومصطفى شلبى و«أوباما».

فى المقابل، يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادى المركز الثامن، برصيد ٣٧ نقطة، وله مباراة مع الأهلى مؤجلة من الأسبوع التاسع عشر. 

وحقق الفريق ١٠ انتصارات، وتعادل ٧ مرات، مقابل الخسارة فى ٩ مباريات، لكنه يملك ثانى أقوى هجوم فى دورى «نايل»، بعد بيراميدز والأهلى، برصيد ٤٠ هدفًا.

وجمع سيراميكا كليوباترا ٦ نقاط من آخر ٥ مباريات، بالفوز على البنك الأهلى والمصرى، والهزيمة أمام إنبى والزمالك ومودرن فيوتشر، ويسعى لتحقيق أول فوز فى تاريخه على الزمالك، والوصول إلى النقطة ٤٠، من أجل المنافسة على دخول المربع الذهبى.

استاد القاهرة الدولى

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