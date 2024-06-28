الأهلى يستقر على عودة قندوسى وتعثر مفاوضات انتقال بيرسي تاو إلى السعودية

تعثرت مفاوضات انتقال بيرسى تاو، جناح ومهاجم فريق كرة القدم بنادى الأهلى، إلى فريق الخلود السعودى، الذى كان يرغب فى الحصول على خدمات اللاعب الجنوب إفريقى فى الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تعثر المفاوضات لكون المطالب المالية للأهلى بعيدة إلى حد كبير عن الأرقام الموضوعة من جانب النادى السعودى، إذ طلب بطل إفريقيا الحصول على 3 ملايين دولار. بينما يرغب الخلود فى شراء الموسم المتبقى فى عقد «تاو» الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، مقابل مليون دولار.

وأخطر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، شركة التسويق المعنية بهذه الصفقة مع النادى السعودى، بأن إدارة «القلعة الحمراء» تتمسك بالمبلغ المالى المرصود من قِبلها للموافقة على بيع بيرسى تاو.

وتنتظر إدارة الكرة الأهلى موافقة نهائية من مارسيل كولر، المدير الفنى، بشأن التعاقد مع مصطفى العش، مدافع زد، من أجل تدعيم دفاع «المارد الأحمر»، فى الانتقالات الصيفية الحالية، بعد حسم صفقة يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطرى، بنسبة كبيرة.

وترغب إدارة الكرة فى تلبية طلبات «كولر»، خاصة فيما يتعلق بضم أكثر من لاعب فى المراكز التى طلب تدعيمها، قبل انطلاق الموسم الجديد، الذى يشهد المشاركة فى كأس العالم للأندية بنظامه الجديد الموسع.

ورفض الجزائرى أحمد قندوسى، لاعب وسط الأهلى المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم الجارى، فكرة تجديد إعارته مرة أخرى إلى أى نادٍ، خلال «الميركاتو» الصيفى.

وأكد وكيل «قندوسى»، فى حديث مع أعضاء لجنة التخطيط بالأهلى، أن قرار تجديد إعارة اللاعب لأى نادٍ ليس فى حساباته، مشددًا على أن اللاعب هو الوحيد المعنى بتحديد موقفه فى نهاية الإعارة.

وتتمسك لجنة التخطيط بالأهلى بعودة لاعب الوسط الجزائرى فى الموسم المقبل، بعد فشل صفقة مواطنه زين الدين بلعيد، وبالفعل جرى إبلاغ وكيل اللاعب بأنه موجود فى قائمة الفريق للموسم الجديد.

وترفض إدارة الكرة فى الأهلى الدخول فى صدام مع «قندوسى»، خاصة بعد تألقه فى فترة إعارته، وتراجع مستوى بعض لاعبى الفريق فى نفس مركزه خلال المباريات الأخيرة.