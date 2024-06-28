اللحظات الأولى من عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة (فيديو)

شاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها من زفاف ابنتها منة وعقد قرانها على عقد شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت في مقطع البث المباشر العروس منة بصبحة عريسها ولفيف من الإعلاميين وأصدقاء مفيدة شيحة.

وقبل ساعات كانت الإعلامية مفيدة شيحة نشرت صورًا من تحضيرات كتب كتاب ابنتها التي ظهرت عبر الحساب الرسمي لوالدتها، خلال مقطع فيديو في وصلة رقص مع عريسها ووالدتها خلال التحضيرات النهائية قبل عقد قرانهما بساعات قليلة، وعلقت عليه الإعلامية القديرة قائلة:"عقبال ولادكوا جميعًا".

وكانت الإعلامية جمهورها وصلة رقص عبر السوشيال ميديا خلال تواجدها في استعدادات حفل زفاف ابنتها.

ونشرت "مفيدة" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، مقطع فيديو يبرز وصلة رقص لها وهي مرتدية ملابس المنزل وسط تصفيق من المتواجدين معها في الغرفة، وأرفقت الفيديو بتعليق لها قائلة:"انهاردة فرحة عمري".

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة احتفلت بخطبة ابنتها منة إلى شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي، في أجواء عائلية خاصة غاب عنها أهل الفن والإعلام.

يُذكر أن مفيدة شيحة كانت قد أثارت جدلًا كبيرًا خلال إحدى حلقات برنامجها "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، حين قالت: "مش هعمل قايمة لبنتي"، ردًا على الجدل الذي أثير أخيرًا، بعد كتابة أحد الآباء جملة "مَن يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال"، في قائمة جهاز ابنته قبل عقد قرانها، بدلًا من القائمة المعتادة التي يُجبر العريس على التوقيع عليها قبل إتمام الزفاف، مؤكدةً أنها خطوة إيجابية من هذا الأب لمواجهة هذه الظاهرة، كاشفة أنها ستحذو حذوه.