التفاصيل الكاملة لورشة عمل.. حماية التراث الثقافى غير المادى

تعقد علي مدار يومين

حماية التراث الثقافي غير المادي وصونه وتوظيفه في التنمية المستدامة في الدول العربية.. تقاليد الطعام نموذجا، محور ورشة العمل التي يستضيفها المجلس الأعلى للثقافة، علي مدار يومين.

تفاصيل ورشة التراث الثقافي غير المادي

علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يوليو المقبل تحتضن قاعة المجلس الأعلى للثقافة بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ورشة عمل بعنوان: "حماية التراث الثقافي غير المادي وصونه وتوظيفه في التنمية المستدامة في الدول العربية.. تقاليد الطعام نموذجا. والتي تنظمها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المصرية. وبمشاركة قطاعات الثقافة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، بيت التراث المصري، والألكسو) في العاشرة صباحًا.

برنامج عمل اليوم الأول: الإثنين 1 يوليو

يتضمن برنامج اليوم الأول في ورشة عمل التراث الثقافي غير المادي، كلمة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة دكتور هشام عزمي - كلمة ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - كلمة ممثل اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

ويتضمن المحور الأول في الورشة “تقاليد الطعام كتراث ثقافي غير مادي”، ويشارك في جلسته الأولي الدكتور عماد بن صولة، حول “مفهوم التراث الثقافي غير المادي من خلال اتفاقية 2003” - الدكتورة نهلة إمام وتتحدث عن تقاليد الطعام بوصفها تراثًا ثقافيًا غير مادي ــ ويتحدث الدكتور مجدي السيد عن “موسوعة الأغذية الشعبية المصرية” ــ وتتناول الدكتور نهال سامح موسوعة الأغذية الشعبية المصرية.

أما المحور الثاني يعقد تحت عنوان “تقاليد الطعام والتنمية المستدامة”، ويشارك فيه الدكتور فكري حسن، ومداخلة بعنوان تقاليد الطعام والاستدامة الاقتصادية والبيئية.

أما المحور الثالث “صون تقاليد الطعام”، يشارك بها الدكتور أحمد بهي الدين وحديث عن تقاليد الطعام في السرديات الشعبية العربية.

يدير الجلسة الدكتور شريف شاهين، بمشاركة الدول المشاركة في الورشة، وورقة عمل بعنوان -دراسة حالة - تجارب عربية في توثيق الأطعمة التقليدية. الدكتور إسماعيل علي الفحيل، ويتحدث عن توثيق الأطعمة التقليدية في السودان: آليات الصون والتنمية المستدامة والصمود والتأقلم.

فعاليات اليوم الثاني لورشة التراث الثقافي غير المادي ــ الثلاثاء ــ وتبدأ في العاشرة صباحا بمحور “الوظائف الاجتماعية والدلالات الثقافية لتقاليد الطعام”، وفيها يتحدث الدكتور محمد شبانة عن التعابير الغنائية المرتبطة بالطعام والشراب.

بينما تحمل مداخلة المهندس هيثم يونس عنوان "نحو إنشاء قوائم حصر للأطعمة التقليدية دراسات حالة-تجارب عربية في توثيق الاطعمة التقليدية. يدير الجلسة د. مصطفي جاد.

وفي الجلسة الخامسة للورشة، تتحدث د. روضة عبد الهادي عن عرض لأنشطة مؤسسة راقوده لتوثيق الأطعمة التقليدية في الإسكندرية. وتقدم الدكتورة دعاء محفوظ عرض لأنشطة مؤسسة راقوده لتوثيق الأطعمة التقليدية في الإسكندرية.

أما المحور الخامس، بعنوان “توظيف تقاليد الطعام في التنمية السياحية”، ويتحدث فيها الدكتور حسن رفعت عن دور تقاليد الطعام في تعزيز السياحة المستدامة للمجتمعات المحلية. بينما تتناول الدكتورة منة الله الدري، دور المبادرات في صون تراث الطعام/ مبادرة طبلية مصر --المتحف القومي للحضارة نموذجا. وتتحدث الدكتورة مايان عادل عطا الله، حول دور المبادرات في صون تراث الطعام/ مبادرة طبلية مصر --المتحف القومي للحضارة نموذجا. ويتحدث الدكتور حنا نعيم، عن العمارة الشعبية المرتبطة بإعداد الطعام وتخزينه.

وتختتم فعاليات ورشة التراث الثقافي غير المادي، بالجلسة الختامية، وإعلان أهم التوصيات الصادرة عن ورشة العمل، وفي الختام حفل توزيع شهادات التكريم.