عودة السحر والفن والجمال.. نسخة جديدة من مهرجان العلمين وإعلان التفاصيل الإثنين المقبل

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان مدينة العلمين، الذى يحمل شعار «العالم علمين»، بعد النجاح الساحق الذى حققه المهرجان فى دورته الأولى، خلال العام الماضى، بأنشطته وفعالياته المختلفة المتنوعة بين الغنائية والرياضية والثقافية، والتى نجحت فى جذب جمهور من مختلف الفئات والأعمار.

ونجح مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على المناطق السياحية المصرية، خاصة مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، التى تحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية طوال العام وليس الصيف فقط، سواءً للمصريين أو العرب أو الأجانب.

وأسهم المهرجان فى وضع مدينة العلمين على خريطة المدن السياحية العالمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى المدن السياحية فى المنطقة العربية، يصفها كثيرون بأنها «مدينة الأحلام»، بعد أن كانت منطقة صحراوية مليئة بالألغام.. فما الجديد فى النسخة الثانية من المهرجان؟

مصطفى كامل: الدورة الجديدة أكثر قوة واختلافًا فى ظل دعم «المتحدة»

أشاد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دعم المهرجانات والفعاليات الغنائية والثقافية على مدار العام، وعلى رأسها مهرجان العلمين.

وقال «كامل» إن مهرجان العلمين يعد واحدًا من أهم المهرجانات الفنية الجديدة، ومن المتوقع أن يكون من أهم المهرجانات الدولية الكبرى فى المنطقة العربية قريبًا، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذى حققته النسخة الأولى.

وتوقع نقيب المهن الموسيقية أن تكون النسخة الثانية من مهرجان العلمين أكثر قوة واختلافًا عن الأولى، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته النسخة الأولى، الذى يعود إلى العديد من المقومات التى تمتلكها المدينة، على رأسها الموقع الجغرافى المتميز الذى تقام فيه الفعاليات.

وأضاف: «مدينة العلمين الجديدة تتمتع بأعلى بنية تحتية وخدمات مختلفة، بالتزامن مع توفير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة المطلوبة لتقديم مهرجان لا يقل عن أى مهرجان عالمى»، مشددًا على أن «كل هذه العوامل أسهمت فى نجاح النسخة الأولى».

ونبه إلى دور الحدث فى الترويج السياحى لمدينة العلمين، قائلًا إن «المهرجان جعل مدينة العلمين واجهة جاذبة للملايين من المصريين والعرب والأجانب الراغبين فى حضور فعالياته وحفلاته، خلال العام الماضى»، متمنيًا تحقيق النسخة الثانية نجاحًا أكبر، واستمرار المهرجان فى تحقيق أهدافه.

رامى المتولى: «كرنفال» يثبت أن مصر ما زالت رائدة للفن

استعرض رامى المتولى، الناقد الفنى، الأهمية الكبيرة لمهرجان العلمين، التى تتمثل فى تعريف العالم على ثقافة وفن مصر المعاصرين، إلى جانب الترويج للسياحة، خاصة مع إقامة الحدث فى أكبر المدن السياحية الساحلية حاليًا.

وأضاف «المتولى»: «مهرجان العلمين أسهم بشكل كبير فى استعادة قوتنا الناعمة، وأثبت للعالم أن مصر كانت وما زالت رائدة للفن، وأنها واجهة أساسية لجميع نجوم العالم، خاصة مع التطور الكبير الذى شهدته مدينة العلمين الجديدة، ما جعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا».

ووصف مهرجان العلمين بأنه «كرنفال فنى»، فى ظل ما يضمه من أنشطة رياضية وثقافية وغيرهما من الفعاليات الأخرى، وذلك بكم وكيفية لا توجد فى أى مكان آخر بالمنطقة العربية.

50 فعالية ثقافية وفنية بمشاركة فرق شعبية وعروض خاصة للطفل

تقيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد غدٍ، فى «نورث سكوير مول» بمدينة العلمين الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصل الدورة الجديدة من مهرجان العلمين.

ويعلن القائمون على المهرجان، خلال المؤتمر الصحفى، التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية المنتظرة، وما تتضمنه من فعاليات فنية وثقافية ورياضية، من المقرر إقامتها خلال موسم الصيف الحالى. وأعلنت وزارة الثقافة عن إقامة أكثر من ٥٠ فعالية فنية وثقافية، خلال النسخة الثانية من مهرجان العلمين، من المقرر تنظيمها فى المنطقة التراثية والترفيهية بالمدينة الجديدة. ويشارك فى النسخة الثانية عدد من فرق الفنون الشعبية من مختلف المحافظات، إلى جانب فريق أوبرا عربى، والسيرك القومى، علاوة على تنظيم معرض للحرف التراثية والتقليدية. وتتضمن النسخة الثانية فعاليات مميزة للطفل، من بينها عروض عرائس «الليلة الكبيرة»، إلى جانب «الأراجوز» وخيال الظل، فضلًا عن إقامة حفل للفائزين والمتميزين بمسابقة «الصوت الذهبى»، وحفل موسيقى لأوركسترا بيت العود، وغيرها من الفعاليات.

النسخة الأولى: أكثر من 30 حفلًا غنائيًا.. وبرامج ترفيهية على الطريقة العالمية

حققت النسخة الأولى من مهرجان العلمين نجاحًا منقطع النظير، فى ظل تنوع فعالياتها، على رأسها الحفلات الغنائية لمطربين كلاسيكيين وشباب وفرق «أندرجراوند»، إلى جانب مطربى «الراب» والفن الشعبى، ومطربين وفرق أجنبية من خارج مصر.

وخلال الفترة من ١٣ يوليو حتى ٢ سبتمبر ٢٠٢٣، أقيم أكثر من ٣٠ حفلًا غنائيًا، ضمن النسخة الأولى من مهرجان العلمين، رفعت جميعها شعار «كامل العدد»، وسط إشادة رواد المهرجان بالمستوى العالمى للتنظيم.

وافتتح النجم تامر حسنى الحفلات الغنائية لمهرجان العلمين الجديدة، من خلال حفل غنائى ضخم، شهد إقبالًا غير مسبوق من الجمهور، لتتوالى بعده الحفلات لكبار النجوم، مثل راغب علامة ونانسى عجرم ومحمد منير وإليسا.

وضمت قائمة المطربين المشاركين كارول سماحة وبهاء سلطان وتامر عاشور ومدحت صالح ومحمد محسن وريهام عبدالحكيم، وحميد الشاعرى، إلى جانب حفل موسيقى للموسيقار العالمى عمر خيرت.

أما على مستوى حفلات المطربين الشعبيين وفرق «المهرجانات»، فكانت هناك مشاركات مميزة لكل من حكيم ومسلم ودبل زوكش ورضا البحراوى وعمر كمال ومحمود الليثى، إلى جانب فريق «الصواريخ».

وكان لفرق الـ«أندرجراوند» ومطربى «الراب» نصيب من المشاركة بمهرجان العلمين، فى إطار إرضاء جميع الأذواق، لتشارك فى النسخة الأولى فرق: كايروكى ومسار إجبارى وشارموفرز، إلى جانب نجم الراب ويجز، ونجم الراب الأمريكى Russ المعروف أيضًا باسم Russell Vitale.

وأقيم على هامش فعاليات مهرجان العلمين عدد من عروض البرنامج الترفيهى «Sold Out»، الذى يعرض عبر منصة «WATCH IT» الرقمية، وذلك على خشبة مسرح العلمين، بمشاركة استاند أب كوميدى على قنديل، إلى جانب فريق «شارموفرز» الغنائى.

وقدمت الإعلامية إسعاد يونس حلقة خاصة من برنامج «صاحبة السعادة»، على خشبة مسرح العلمين، استضافت فيها الساحر كريس المصرى، الذى قدم فقرة مميزة لخفة اليد، بالإضافة إلى استضافة فرقة «أيامنا الحلوة».

كذلك قدمت الإعلامية منى الشاذلى حلقة خاصة من برنامجها «معكم»، على مسرح مدينة العلمين، استضافت فيها الموسيقار المغربى أمين بودشار.

ويعتبر «مسرح الشارع» من أبرز الفعاليات التى شهدتها النسخة الأولى، الذى تضمن عددًا من الفعاليات الفنية للفرق التراثية والغنائية والموسيقية، على كورنيش العلمين الجديدة، جذبت الآلاف من مختلف الأعمار.

وشارك فى فعاليات «مسرح الشارع»، التى قُدمت جميعها بالمجان، كل من المطرب والمبتهل وائل الفشنى، والمطرب والمبتهل على الهلباوى، وفريق «هارمونى»، وفرقة مسرح ساقية الصاوى للعرائس التى قدمت عرضًا غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وفرقة «فؤاد ومنيب»، وأوركسترا أطفال مركز تنمية «مواهب»، و«كيان باند» الموسيقى، وكورال «هارمونى عربى»، بالإضافة إلى عدد من فرق قصور الثقافة، من بينها فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة العريش للفنون التراثية، وفرقة المنصورة.

وشهدت النسخة الأولى من مهرجان العلمين استضافة الدورة الثانية من مهرجان الدراما، الذى يقام بالتعاون بين نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد الاحتفاء بمرور ٦٠ عامًا على الدراما المصرية، فى دورة وصفها الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بأنها استثنائية ومميزة للغاية، لتنظيمها داخل مدينة استثنائية هى العلمين الجديدة، التى بُنيت على طراز عالمى، ويشرف بها كل مصرى. وكرم مهرجان الدراما عددًا من نجوم الفن، أبرزهم منة شلبى ومنى زكى وكريم عبدالعزيز ومحمد هنيدى وماجد الكدوانى، إلى جانب المخرج بيتر ميمى، علاوة على احتفاء خاص بالنجمة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، والنجم الراحل محمود عبدالعزيز، مع تقديم مدحت صالح أغنية «٦٠ سنة دراما».