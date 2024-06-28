30 يونيه إنقاذ وطن حاضره ومستقبله.. حصاد وزارة الشباب والرياضة
عرضت قناة الحياة تقرير بعنوان "30 يونيه.. انقاذ وطن حاضره ومستقبله".
حصاد وزارة الشباب والرياضة:
- طفرة شاملة للبنية التحتية الشبابية والرياضية.
- تنفيذ أكثر من 5 آلاف مشروع ومبادرة شبابية ورياضية.
- إنشاء أكثر من 4282 ملعبا لكرة القدم.
- إنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية.
- تطوير وإنشاء 14 استاد و14 صالة رياضية.
- حققت مصر 2800 ميدالية أوليمبية وعالمية وقارية وعربية و584 ميدالية في الألعاب البارالمبية.
- استضافة 325 بطولة دولية وقارية وعربية على أرض مصر.
- 234 برنامج قومي للنشء استفاد منها نحو 6.090.280 طليع.
- قدمت الوزارة الكثير من الدورات والحملات والبرامج التوعوية.
- زيادة المكافآت المالية للأبطال المصريين في مختلف الألعاب.