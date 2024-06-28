الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

30 يونيه إنقاذ وطن حاضره ومستقبله.. حصاد وزارة الشباب والرياضة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

عرضت قناة الحياة تقرير بعنوان "30 يونيه.. انقاذ وطن حاضره ومستقبله". 

حصاد وزارة الشباب والرياضة: 

  • طفرة شاملة للبنية التحتية الشبابية والرياضية.
  • تنفيذ أكثر من 5 آلاف مشروع ومبادرة شبابية ورياضية.
  • إنشاء أكثر من 4282 ملعبا لكرة القدم.
  • إنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية.
  • تطوير وإنشاء 14 استاد و14 صالة رياضية.
  • حققت مصر 2800 ميدالية أوليمبية وعالمية وقارية وعربية و584 ميدالية في الألعاب البارالمبية.
  • استضافة 325 بطولة دولية وقارية وعربية على أرض مصر.
  • 234 برنامج  قومي للنشء استفاد منها نحو 6.090.280 طليع.
  • قدمت الوزارة الكثير من الدورات والحملات والبرامج  التوعوية.
  • زيادة المكافآت المالية للأبطال المصريين في مختلف الألعاب.
30 يونية حصاد وزارة الشباب والرياضة المبادرات الشبابية

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