الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 28 من بطولة الدوري، بتقدم المارد الأحمر بهدف سجله حسين الشحات.

جاء الهدف في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بعد كرة “هات وخد” بين وسام أبو علي والشحات قبل أن ينفرد الأخير بالحارس ويضعها على يساره.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار لاستمرار مطاردة بيراميدز على صدارة جدول الدوري.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على الأمور من البداية لكن بدون أي خطورة.

وشهدت الدقيقة السادسة تسديدة من عزمي غومة لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد أكرم توفيق كرة صاروخية بقدمه اليسرى في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 لعلاج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد سقوطه في كرة مشتركة أثناء ابعاد كرة خطيرة من أمام عمرو جمال مهاجم فاركو.

كريم فؤاد سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 26 تمريرة من حسين الشحات وضعت وسام أبو علي في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء لكن الكرة طالت عليه وأبعدها الحارس محمد سعيد شيكا عن مرماه.

حسين الشحات سجل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 39 بعد كرة "هات وخد" مع وسام أبو علي قبل أن ينفرد بالحارس ويضع الكرة على يساره.

في الدقيقة 41 أضاع الأهلي الهدف الثاني بعد تسديدة أرضية زاحفة من وسام أبو علي لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى خارج الملعب.

فاركو أضاع فرصة التعادل في الدقيقة 46 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد فؤاد مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

الاهلى فاركو حسين الشحات مباراة الأهلي وفاركو دوري نايل

مواد متعلقة

حسين الشحات يمنح الأهلي هدف التقدم على فاركو

30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وفاركو

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

بعد تزايد العثور على أطفال رضع بالشوارع.. عقوبات رادعة تنتظر المتهمين

مصدر أمنى ينفى شائعات إخوانية بالقبض على طفل لإجبار والده على تسليم نفسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل