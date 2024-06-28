الأهلي يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 28 من بطولة الدوري، بتقدم المارد الأحمر بهدف سجله حسين الشحات.

جاء الهدف في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بعد كرة “هات وخد” بين وسام أبو علي والشحات قبل أن ينفرد الأخير بالحارس ويضعها على يساره.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار لاستمرار مطاردة بيراميدز على صدارة جدول الدوري.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على الأمور من البداية لكن بدون أي خطورة.

وشهدت الدقيقة السادسة تسديدة من عزمي غومة لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد أكرم توفيق كرة صاروخية بقدمه اليسرى في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 لعلاج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد سقوطه في كرة مشتركة أثناء ابعاد كرة خطيرة من أمام عمرو جمال مهاجم فاركو.

كريم فؤاد سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 26 تمريرة من حسين الشحات وضعت وسام أبو علي في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء لكن الكرة طالت عليه وأبعدها الحارس محمد سعيد شيكا عن مرماه.

حسين الشحات سجل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 39 بعد كرة "هات وخد" مع وسام أبو علي قبل أن ينفرد بالحارس ويضع الكرة على يساره.

في الدقيقة 41 أضاع الأهلي الهدف الثاني بعد تسديدة أرضية زاحفة من وسام أبو علي لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى خارج الملعب.

فاركو أضاع فرصة التعادل في الدقيقة 46 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد فؤاد مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.