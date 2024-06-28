مظهر شاهين: الإخوان استغلونى.. وأعتذر لظنى أنهم «بتوع ربنا»

أكد الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد «عمر مكرم»، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إلقاءه خطب الجمعة فى ميدان التحرير أثناء ثورة ٢٥ يناير كان بالصدفة، بعد أن استغله «الإخوان»، الذين لم يكونوا يريدون وقتها الظهور فى الصورة بشكل مباشر، مشددًا على أنه لم يكن مسيّسًا ولا يعرف عن السياسة إلا ما يعرفه رجل الشارع العادى، وأنه ربما لم يكن ليشارك فى الأحداث لو كان إمامًا لمسجد آخر بعيدًا عن الميدان.

واعتذر «شاهين»، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، عن حسن ظنه بـ«الإخوان» فى تلك الفترة، لأنه كان يظنهم «بتوع ربنا».

وفسر إمام وخطيب مسجد «عمر مكرم» عددًا من المشاهد التى جمعته بقيادات «الإخوان»، من بينها حمل الميكروفون للقيادى الإخوانى الراحل يوسف القرضاوى، فى أول جمعة بعد تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى جانب تقبيل يد صفوت حجازى.

■ كيف بدأت علاقتك بما يجرى على الأرض خارج مسجد عمر مكرم أثناء ثورة ٢٥ يناير وما ذكرياتك مع هذه الأيام؟

- تم تعيينى إمامًا لمسجد عمر مكرم فى يوم ١ مارس ٢٠٠٥، وعلاقتى بالسياسة كعلاقة العوام من المصريين، فأنا لا أحضر أى اجتماعات سياسية، وما أعرفه عن السياسة هو ما يعرفه والدى وأسرتى البسيطة، ثم استيقظت على الناس تتحدث عن ثورة ٢٥ يناير، ثم حدثت أحداث فى تونس، وكانت الناس تقول إن مصر ليست تونس، وكنت أرى أن ما حدث فى تونس لن يتكرر فى مصر.

وفجأة أصبح ميدان التحرير ممتلئًا بالناس، وحدثت مواجهات مع الشرطة، وجاء يوم ٢٨ يناير، وكان من المفروض أن أؤدى خطبة الجمعة، وبسبب اللجان الأمنية اضطررت للمبيت بالمسجد خوفًا من عدم اللحاق بموعد الخطبة، ثم ذهبت لميدان التحرير، وكان ممتلئًا برجال الشرطة، وطلبوا منى إغلاق المسجد ورفضت، ليس من منظور سياسى، ولكن لأن من يمكن أن يقول لى افتح أو أغلق هو وزارة الأوقاف، وليست الشرطة.

وفى يوم الجمعة ٢٨ يناير خطبت أمام ٧ أشخاص فقط، منهم ٥ من العاملين بالمسجد، وشقيقى، وصليت بهم وأنا أقف على باب المنبر، كما أن خطبة الجمعة لم تتعد ٥ دقائق، وبعدها صعدت إلى أعلى المسجد لسماعى صوت إطلاق قنابل مسيلة للدموع، ووجدت الشرطة وهى تواجه المصلين بمسجد الاستقامة، وكان المسجد فارغًا، وبعد ساعتين بدأت المعركة الشهيرة على كوبرى قصر النيل، ثم اندلع حريق مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى على كورنيش النيل.

وفى وقت أذان المغرب وجدت المسجد ممتلئًا بالشرطة، فسألتهم عن التطورات فأخبرونى بأنهم سينسحبون وبأن الجيش سينزل، ولأننى لم أرَ مثل هذا الأمر من قبل كنت خائفًا من تطورات الموقف.

وبعد انسحاب الشرطة، بدأ الناس فى إشعال سيارات الشرطة وتعاملوا مع مسجد عمر مكرم على أنه قلعة من قلاع النظام، ورأيتهم وهم يريدون تخريبه، ووقتها كانت الكهرباء قد تم قطعها بعد تأثر كشك الكهرباء بسبب الأحداث، وكانوا يعتقدون أننا من فعلنا ذلك، وأخبرتهم بأن هذا بيت الله ودعوتهم للصلاة فيه.

وميدان التحرير كانت فيه أعداد رهيبة، وأثناء عودتى إلى منزلى شاهدت من أعلى كوبرى أكتوبر حريق قسم الأزبكية ومجمع الجلاء وحريق المحاكم، ما جعلنى لا أتمالك دموعى، لأن الدولة كانت تتجه لمرحلة صعبة، تمنيت عدم رؤيتها.

وبعدها، وفى يوم السبت ٢٩ يناير، كنت قلقًا على المسجد وأتصل بالعمال طوال الوقت، وأخبرونى بأن الثوار اقتحموا القاعة الكبرى والقاعة الصغرى وتم تحويلهما لمستشفى، وطلبت من العمال تركهم.

وفى يوم موقعة الجمل، الموافق ٢ فبراير ٢٠١١، رأيت مشهدًا أتمنى ألا تراه مصر ثانية، وقبلها كان الخطاب العاطفى للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والناس كلها تعاطفت معه، وكانت ستغادر التحرير؛ لأنه قال إنه سيقيل الحكومة ويحل الحزب الوطنى، وإنه لا يوجد توريث للحكم، كما أنه لن يترشح ثانية، وأذكر أن الناس التى نزلت فى هذا الوقت لم ترفع لافتة «ارحل يا مبارك»، لأن حلم الناس كان مغادرة حبيب العادلى وزير الداخلية وحل مجلس الشعب.

■ ما اللحظة التى تم فيها التحول فى وجهة نظر المتظاهرين من وجهة نظرك؟

- فى يوم «موقعة الجمل» كنت أقف فى ميدان التحرير، ووجدت أن المصريين يقتلون بعضهم البعض، وهناك من توفوا وتم إدخالهم المسجد، وأجريت يومها مداخلة مع قناة «الفراعين»، وقلت فيها: «إذا كان ثمن رحيل (مبارك) هو أن تسيل دماء المصريين على أيدى المصريين، فليبقى مبارك ونحصن دماء المصريين»، ولو كنت قلت غير ذلك، لكن الله سيحاسبنى عليه، فهذه وجهة نظر شرعية ولا علاقة لها بالسياسة.

وبسبب هذا التصريح تمت مهاجمتى ووصفت بأننى خائن للثورة، لكننى كنت أرى أنه تم حل البرلمان وحل الحزب الوطنى ورحيل حبيب العادلى، وكل هذا تحقق فلِمَ نقتل بعضنا البعض؟، وأى إنسان وطنى أو صاحب دين لا يمكن له أن يقول إن الدم رخيص مقابل أن يرحل الرئيس.

وفى اليوم التالى، بدأ يُشاع أن «مبارك» أرسل الناس لقتل المتظاهرين بالتحرير.

■ ما كواليس مطالبة الإخوان لك بإلقاء خطبة الجمعة وقراءة مطالب الثورة؟

- فى يوم الخميس الموافق ٣ فبراير، أرسل لى صفوت حجازى لمقابلته فى غرفة عمليات الميدان بفندق «سفير»، وقال لى: «الجمعة غدًا وأريدك أن تخطب خطبة الجمعة بالتحرير»، وفى هذا التوقيت لم تكن هناك شرطة ولا أى شىء.

والإخوان أرادوا وقتها أن يستغلوا أننى إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بشكل رسمى، كما أنهم لم يكونوا يريدون أن يعلنوا عن أنفسهم حتى تلك اللحظة، وكنت بالنسبة لهم المنقذ، وكانت علاقتى مع صفوت حجازى طيبة، لأننى كنت معه فى قناة «الناس»، ولا أعرف أنه إخوانى، وكنت أرى أنه «طيب وبتاع ربنا».

وأؤكد أننى مدين للدكتور محمد الباز باعتذار، لأننى كنت أدافع أيامها عن الإخوان، ولكن تبين أنه كان أسبق منى فى كشفهم ومعرفة حقيقتهم.

ووقتها قال لى الإخوان إنى سأخطب الجمعة، وهناك عدة مطالب سوف أقرأها من ورقة على المنصة، وهى: المطالبة برحيل النظام، وتعديل الدستور، وحل جهاز أمن الدولة، والإفراج الفورى عن المعتقلين، وإلغاء قانون الطوارئ، وكنت أقرأ من ورقة كما تثبت صورتى على المنصة يومها، لأننى لم أحفظ هذه المطالب، وليس لى فى السياسة.

ووقتها، جلس معى الدكتور جمال عبدالهادى، وكان أحد أقطاب الإخوان، وكانت علاقتى به طيبة، وكنت لا أعرف هذه الناس على حقيقتها، وأخذ يحفزنى ويحدثنى عن فضل الجهاد والشهادة فى سبيل الله.

وفى الجمعة التالية أرسل لى صفوت حجازى مرة أخرى للخطبة، وعندما ذهبت لأبدل ملابسى فى المسجد، جاءنى أحدهم وقال لى: «الدكتور صفوت يعتذر لك لأن هناك شخصًا آخر سوف يخطب الجمعة»، فقلت: «خلاص الحمد لله.. جت من عند ربنا»، وعرفت أن من جاء لخطبة الجمعة كان الشيخ جمال قطب، وأنه عندما جاء إلى التحرير، قالوا له: «اخطب أنت الجمعة».

وقبل أن تبدأ الخطبة بخمس دقائق، أمسك الشيخ جمال الميكروفون وقال للناس: «يا جماعة.. أنا شاهدت بالأمس لقاء الدكتور أحمد شفيق، والرجل قال كلام كويس ولا يجب أن نهاجمه»، فما كان من الإخوان إلا أن قاموا وهجموا عليه، وأشيع وقتها أنه مات.

وحينها، طلب منى أحدهم أن أذهب لخطبة الجمعة فى أسرع وقت، فقلت له: «لماذا؟، أليس من المفترض أن هناك شخصًا غيرى سيخطب، فقال لى إنه مات».

وبالفعل، خرجت وخطبت الجمعة، وتعامل معى الإعلام بعدها على أننى «خطيب الثورة».

والحقيقة هى أننى قلت مطالب الثورة عندما طلب منى الإخوان ذلك، ووضعت فى هذا الموقف، وكان من السهل أن أدعى البطولة وأقول إننى كنت أحمل روحى على كفى، لكن الأمر لم يكن كذلك.

والإخوان حتى تنحى «مبارك» كانوا لا يريدون السيطرة بشكل واضح، أو أن يظهروا على أنهم مسيطرون، لأنهم لو أظهروا ذلك فإن القوى السياسية الأخرى التى تعرف الإخوان وتفهمهم ستنسحب من الميدان، وهم كانوا يريدون أن يظهروا بمظهر الشريك دون الاستحواذ على الميدان.

■ ماذا عن الجمعة التالية يوم ١١ فبراير؟

- اتفق الإخوان معى أن أخطب يوم الجمعة التالية فوافقت، وكانت هناك شائعات قبلها بأن هناك قناصة سوف يضربون الناس، فقلت: «يا رب استرها»، وصعدت على المنصة ووجدت صفوت حجازى يقول لى: «نعتذر لك، لأنه يوجد شخص آخر سوف يخطب»، فقلت: «خير وبركة»، وكان ذلك يحدث معى للمرة الثانية، وكان الرجل الذى سوف يخطب اسمه الشيخ رجب، وكان كفيفًا وتبع الإخوان.

وكنت أجلس مع عمرو خالد ووجهنا للقبلة، والرجل يقف خلفنا ووجهه للناس، والرجل بدأ يخطب، وكانت أذنى مع الصوت تنتظر الطلقة التى سوف تأتى، وفجأة سكت الرجل الذى يخطب بعدما قال المقدمة، ونظرت خلفى فوجدته يسقط فوقى، فقمت لأسنده وأجلسه، ووجدت صفوت حجازى يطلب منى أن أخطب.

وهكذا، قدر لى أن أخطب الجمعة الثانية، والرجل كان قد سقط بسبب الإغماء، لكننى توقعت أنه سقط نتيجة طلقة، وربنا كتب لى أننى أخطب الجمعتين، دون تخطيط.

وبعد ١١ فبراير وتنحى «مبارك» طلبوا منى الذهاب للاتحادية، فقلت لهم إننى لن أذهب، وبعدها جاءت الجمعة التالية، وهى «جمعة القرضاوى».

■ ما كانت التبعات عندما بدأ الإعلام فى التعامل معك باعتبارك «خطيب الثورة»؟

- الناس ترى دائمًا الوجه الجميل للثورات، مثل الأعلام والأغانى الوطنية والشعارات الجميلة الرنانة، لكنّ هناك دائمًا وجهًا آخر لا يراه إلا من قُدّر له أن يراه، وقد أعطانى القدر هذه الفرصة، باعتبار أننى لم أكن فقط مشاركًا فى الثورة ولا خطيبًا للثورة، بل لأننى إمام مسجد فى الميدان هو «عمر مكرم»، والكل كان يقيم عندى طيلة الوقت.

وبالتالى، فإن الأحداث هى التى سعت إلىّ ولم أسع أنا إليها، ولو كان مقدرًا لى أن أكون إمامًا وخطيبًا فى مسجد آخر لما فكرت فى نزول التحرير، وكنت سأشاهد الموقف من بعيد، لأن طبيعتى مسالمة وغير مسيّسة.

والتحرير تحول فى وقت من الأوقات إلى قبلة للمجرمين والمتسولين وأصحاب المصالح، وكان الناس يأتون إلى مسجد «عمر مكرم» يوم الجمعة أو الخميس آخر النهار حتى يرفعوا الأعلام ويهتفوا، ثم يرحلوا آخر النهار يوم الجمعة ويتركونى حتى مساء الخميس الذى يليه وسط هؤلاء الناس، الذين منهم الهاربون من السجون والمجرمون والمتسولون.

■ ما أكثر المشاهد التى لا يمكن أن تنساها فى تلك الفترة؟

- ثورة ٢٥ يناير لم تكن الـ١٨ يومًا فقط، فالثورة بالنسبة لى امتدت طيلة وجود الناس فى ميدان التحرير، فأنا لم أفصل، وهناك ناس بعد الـ١٨ يومًا «روحت».

وأذكر أنه عندما ترشح حازم صلاح أبوإسماعيل فى الانتخابات الرئاسية، وتم رفض ترشحه لأن أمه أمريكية، جاء أنصاره «حازمون» واعتصموا فى التحرير من أجل الضغط على الدولة للموافقة على ترشحه، كما كانوا وقتها يحاصرون المحكمة الدستورية العليا.

ووقتها، جاءنى تليفون وقالوا لى: «الحق.. فيه واحد فى التحرير بيضربوه ويعذبوه»، وكان الضرب والتعذيب فى هذا الوقت حاجة عادية، وبالفعل ذهبت إلى المسجد ووجدت حوله بشرًا كثيرين، مثل الكعبة فى الحج، ودخلت المسجد من الباب الخلفى، وأردت الدخول إلى القاعة لكننى لم أستطع، فكسروا لى الباب ودخلت، وبالداخل وجدت الأستاذة جميلة إسماعيل، والكابتن نادر السيد، وعددًا من الأطباء، وشخصًا راقدًا ومضروبًا و«شبعان ضرب، مش باين له ملامح»، وسألت الدكتور: «مين ده؟»، فقالوا لى: «ده واحد بيقولوا عليه إنه من الشرطة»، لكننى لم أرَ معه كارنيهًا أو طبنجة، وعندما سألت عن حالته الصحية قالوا لى إنه بين الحياة والموت.

وبالتالى، أصبح لزامًا علىّ أن أخرج به إلى المستشفى، لأن الرجل سيموت بين أيدينا، وسوف نسـأل عنه أمام الله، لكن كان هناك خارج المسجد عشرات الألوف، ويريدون الوصول إليه ليكملوا عليه، وكان أعقل واحد فيهم والتقى النقى الورع منهم من يقول: «نطلعه فوق المبنى.. ونحدفه، عشان ده تبع الشرطة».

ولأننى كنت أريد إنقاذ هذا الرجل، ألهمنى الله- عز وجل- بفكرة من عنده، وهى أن أتكلم مع حازم صلاح أبوإسماعيل تليفونيًا، وقد حدثته بالفعل فى حدود الساعة ٢ صباحًا، لكننى لم أشرح له كامل الموضوع، بل قلت له: «يا مولانا.. فيه واحد هنا مريض ونريد أن نذهب به إلى المستشفى، وجماعتك قافلين الميدان والجامع، ولا نستطيع أن ندخل إليه عربة إسعاف، فلو حضرتك تيجى وتخرجه يبقى جزاك الله خيرًا».

وكان حازم صلاح أبوإسماعيل فى انتخابات، وأنصاره فى التحرير، ووجد أن الموضوع سهل ويمكن أن يحصد به شعبية، فقال لى: «أنا جاى لك عمر مكرم»، فقلت له: «هات معاك إسعاف وانت جاى»، فقال: «حاضر»، وانتظرناه حتى جاء واصطحب معه الرجل المريض إلى سيارة الإسعاف، ومن ثم إلى المستشفى.

وفى صباح اليوم التالى، كلمنى فى التليفون وقال لى: «صباح الخير.. هو الأخ اللى أنا أخدته إمبارح ده هو اللى بيقولوا عنه فى المواقع النهاردة إنه تبع الشرطة»، فقلت له: «بيقولوا يا مولانا، لكن لا أحد يعلم الحقيقة»، فقال لى: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. أنا لو عرفت مكنتش جيت»، فقلت له: «يا مولانا.. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا»، فقال لى «أحييك على ذكائك»، لأنه فهم اللعبة اللى عملتها عليه.

■ بالعودة إلى «جمعة القرضاوى».. ما كواليس هذا اليوم الذى عقدت فيه مقارنات مع الثورة الإيرانية ومشهد الخمينى العائد؟

- أولًا، أعتذر عن المشهد الذى رآه الناس وأنا أمسك الميكروفون ليوسف القرضاوى، لأن من حق الناس علىّ أن أعتذر لها عن هذا المشهد، لكن أيضًا من حقى عليهم أن يستمعوا لى ويعرفوا لماذا فعلت ذلك.

فـ«القرضاوى»، بالنسبة لنا حتى تلك اللحظة رجل وسطى، وكنا نتربى على كتبه التى كانت فى منتهى الوسطية، فهو أول من أباح البنوك وأول من أحل الموسيقى، وكانت فكرتنا عنه أنه رجل مضطهد وأزهرى مظلوم، وعندما قابلته كانت الصورة عنه فى مخيلتى هى أنه الرجل الوسطى المحب لبلده، ولم أكن أعرف أبدًا أنه إخوانى ولا أنه كاره للوطن بهذه الصورة التى ظهر بها بعدها.

وبالتالى، فإن تعاملى معه فى الصورة التى أمسك له فيها الميكروفون كان بمثابة تعامل التلميذ مع شيخه، ولذلك، عندما ظهر على حقيقته هاجمته هجومًا ضاريًا.

وما حدث فى الكواليس هو أن الإخوان لم يقولوا إن «القرضاوى» قادم إلا مساء يوم الخميس، ولم يقولوا إنه سوف يخطب الجمعة.

وحينها، كلمنى صفوت حجازى، الذى كان يتولى التنسيق الخاص بالميدان، وقال لى إننى من سيخطب الجمعة، وكانت أول خطبة بعد رحيل «مبارك»، وبالتالى كانت تمثل «خطبة الاحتفال» بنجاح الثورة.

وقالوا لى إن هناك احتمالًا بأن يتواجد «القرضاوى»، وأن الأمن قد يمنع وجوده، وقالوا لى: «خليك هنا، لو مجاش هتخطب أنت»، لكن جاء «القرضاوى» وخطب الجمعة، وكان جالسًا على كرسى، ولأنه رجل كبير فى السن مسكت له الميكروفون أثناء إلقاء الخطبة.

■ ما ملابسات صورتك مع صفوت حجازى؟

- صورة صفوت حجازى وأنا أقبل يده كانت فى يوم الجمعة الموافق ٨ أبريل ٢٠١١، وكانت الجمعة تتحدث عن الوحدة الوطنية، وسبقتها أحداث فى بعض الكنائس بأطفيح.

وقبل الخطبة، استأذن صفوت حجازى منى فى أن يلقى هو الخطبة، وقال لى: «اجلس بجوارى.. لأن الشباب إذا رأونى فقط هيحدفونى، وعشان الناس تعرف إنى لم آخذ البساط من تحت قدميك»، أى أنه استأذن منى، لأنه أصبح من المتعارف عليه فى الميدان أن من يلقى الخطبة هو مظهر شاهين.

وأثناء الخطبة، قال فىّ كلامًا كله مديح، والمشايخ من الذين لديهم نزعة صوفية معتادون دائمًا تقبيل يد من يمدح فيهم، لذا قبلت يده، والفيديو الأصلى يظهر أنه هو من قبل يدىّ أولًا فقبلت يده، لكن الإخوان حذفوا هذه اللقطة لتشويهى.

وصفوت حجازى فى هذه الخطبة قال: «وما زال الشيخ مظهر شاهين هو خطيب الثورة المصرية.. الأزهرى المعتدل المحترم، وأنا أستأذن منه لإلقاء الخطبة»، وكان يقول هذا الكلام للناس حتى تهدأ وتتقبل خطبته، ومع ذلك الناس ألقته من أعلى المنصة بعد الخطبة، لأنه لم يكن مقبولًا فى الميدان، وقد أنقذته من موت محقق فى الميدان أكثر من ٣ مرات، وكنت أهربه من باب المسجد، لأننى طوال الوقت ضد أى دم.

ومنها مرة أراد أن يدخل الميدان وهو يمسك بيد الشباب الثورى الذين أفرج عنهم القضاء العسكرى، أيام حكومة الدكتور عصام شرف، ويومها كان سيموت، والناس هربته لمسجد عمر مكرم، وكان الثوار فى هذا اليوم يريدون أن يفتكوا به.

والمرة الثانية كانت فى بداية أحداث محمد محمود فى نوفمبر ٢٠١١، عندما جاء صفوت حجازى لمسجد عمر مكرم فجرًا، وقال للناس: «انسحبوا.. لأن ٧٠٪ من الموجودين بالميدان بلطجية»، وعندما سمع المتظاهرون هذا الكلام تركوا الشرطة وجاءوا للمسجد ليفتكوا به.

■ كيف كان تعاملك مع «٦ أبريل» والإخوان و«الاشتراكيين الثوريين» أثناء إلقاء خطب الجمعة فى التحرير؟

- كل فئة من هؤلاء كانت تظن أن الخطبة بدون مظهر شاهين ستكون غير رسمية، وكنت آخذ الأهداف العامة المتفق عليها بين هؤلاء، أما الأهداف الخاصة بكل فئة فقد كانت تقولها بعد الخطبة، وكنت لا أتبنى وجهة نظر الإخوان أو ٦ أبريل أو الاشتراكيين الثوريين، لكن هى من كانت تلح على وجودى لإلقاء الخطبة.

■ ماذا عن «جمعة قندهار»؟

- كانت فى يوم ٢٩ يوليو ٢٠١١، وهى أول مليونية ينظمها السلفيون بميدان التحرير، وكان من المخطط أن يقولوا خلالها إن هناك جيشًا إسلاميًا ودولة إسلامية وأشياء من هذا القبيل، لكن الناس تمسكت بى لإلقاء الخطبة، وتحدثت حينها عن القدس، وهو موضوع يهم كل المصريين، وأبعدت الحديث عن مخططهم وأفسدته عليهم.

وعندما وقفت يومها على المنصة كان ٦٠٪ من الموجودين بالتحرير لا يريدون أن ألقى الخطبة، لكنى كنت أرى نفسى فى مهمة وطنية من أجل إفساد هذا المخطط، خاصة أن الإعلام كان يتعامل مع خطبة الجمعة فى الميدان على أنها صوت الثورة، وكان أى كلام يقال بعدها يتم التعامل معه على أنه رأى شخصى.