الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير حسام زكي: شبح الحرب الموسعة يطل برأسه في الأجواء اللبنانية

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

قال السفير حسام زكي الأمين العام  المساعد لجامعة الدول العربية، إن القاءات التي أجريتها مع عدد من المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية في العاصمة اللبنانية بيروت كانت مفيدة جدا حيث تناولنا فيها موضعين الأول التصعيد الوشيك أو المحتمل في الحرب في الجنوب إلى رقعة أكبر قد تطال العمق اللبناني بشكل أكبر، ومسألة استمرار الفراغ الرئاسي بالشكل الذي أوصلنا إلى تقريبًا عشرين شهر بدون رئيس جمهورية في البلد.

وأضاف زكي، خلال لقاء خاص عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا على مستوى الجامعة العربية نواكب لبنان في كل أوضاعه ومشكلاته وهذا من وقت الطائف حتى الآن، وهناك بعض تحتاج إلى الكثير من الاتصالات والحوارات المباشرة وتحتاج إلى أوضاع قد تكون الآن غير متحقيقة، كما أعربت عن دعمنا لأي جهد يمكن أن يؤدي إلى انتهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جمهورية للبنان.

وأوضح أن مسألة الحرب حازت على جزء مهم من الاتصالات، ونأمل أن الأمور لا تتطور في الاتجاه الذي خشينا منه والذي يعتبره الكثيرون طبعا اتجاه مقلق، مشيرًا إلى أن الدلائل الواردة من الجانب الإسرائيلي هي دلائل الرغب في توسيع الحرب وخوض حرب أكبر على لبنان، وهذا أمر مرفوض من جانبنا وأعلنّا تضامننا مع لبنان كشعب وكدولة، وأن الأمور لا تتطور في هذه الاتجاه.

وأشار إلى أن الزيارات التي أجراها لبيروت كانت على المستوى الرسمي، وتراجعت فترة بسبب حرب غزة والتي حازت على الجزء الأكبر من الإهتمام في الفترة الماضية، الآن شبح الحرب الموسعة يطلّ برأسه في الوضع اللبناني وهذا أمر استوقفنا ولذلك كلفني الأمين العام بالزيارة كي نعلن عن هذا التضامن أدبيًا وسياسيًا على الأقل لابد أن نقف مع إخواتنا اللبنانيين.

القاهرة الإخبارية بيروت التصعيد الوشيك الجنوب الحرب العمق اللبناني الفراغ الرئاسى الجامعة العربية لبنان

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: اعتراض صاروخين فوق مستوطنة سديروت

فصائل فلسطينية: قصفنا سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية فى مستشفى هداسا لنقل جنود مصابين من غزة

فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال فى حى الشجاعية

خبير فى السياسات الدولية يشرح أسباب ودوافع الناخب الإيرانى فى اختيار مرشح إصلاحى

القاهرة الإخبارية: أبرز المدن والدوائر المؤثرة فى الانتخابات الإيرانية

قائد سابق فى الحرس الثورى.. من هو المرشح الرئاسى الإيرانى محمد باقر قاليباف؟

المتحدث باسم إدارة عمليات خيرسون: القوات الروسية تواصل قصف المنطقة الغربية من نوفا كاخوفكا

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

بعد تزايد العثور على أطفال رضع بالشوارع.. عقوبات رادعة تنتظر المتهمين

مصدر أمنى ينفى شائعات إخوانية بالقبض على طفل لإجبار والده على تسليم نفسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل