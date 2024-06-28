السفير حسام زكي: شبح الحرب الموسعة يطل برأسه في الأجواء اللبنانية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القاءات التي أجريتها مع عدد من المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية في العاصمة اللبنانية بيروت كانت مفيدة جدا حيث تناولنا فيها موضعين الأول التصعيد الوشيك أو المحتمل في الحرب في الجنوب إلى رقعة أكبر قد تطال العمق اللبناني بشكل أكبر، ومسألة استمرار الفراغ الرئاسي بالشكل الذي أوصلنا إلى تقريبًا عشرين شهر بدون رئيس جمهورية في البلد.

وأضاف زكي، خلال لقاء خاص عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا على مستوى الجامعة العربية نواكب لبنان في كل أوضاعه ومشكلاته وهذا من وقت الطائف حتى الآن، وهناك بعض تحتاج إلى الكثير من الاتصالات والحوارات المباشرة وتحتاج إلى أوضاع قد تكون الآن غير متحقيقة، كما أعربت عن دعمنا لأي جهد يمكن أن يؤدي إلى انتهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جمهورية للبنان.

وأوضح أن مسألة الحرب حازت على جزء مهم من الاتصالات، ونأمل أن الأمور لا تتطور في الاتجاه الذي خشينا منه والذي يعتبره الكثيرون طبعا اتجاه مقلق، مشيرًا إلى أن الدلائل الواردة من الجانب الإسرائيلي هي دلائل الرغب في توسيع الحرب وخوض حرب أكبر على لبنان، وهذا أمر مرفوض من جانبنا وأعلنّا تضامننا مع لبنان كشعب وكدولة، وأن الأمور لا تتطور في هذه الاتجاه.

وأشار إلى أن الزيارات التي أجراها لبيروت كانت على المستوى الرسمي، وتراجعت فترة بسبب حرب غزة والتي حازت على الجزء الأكبر من الإهتمام في الفترة الماضية، الآن شبح الحرب الموسعة يطلّ برأسه في الوضع اللبناني وهذا أمر استوقفنا ولذلك كلفني الأمين العام بالزيارة كي نعلن عن هذا التضامن أدبيًا وسياسيًا على الأقل لابد أن نقف مع إخواتنا اللبنانيين.