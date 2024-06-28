سوسن بدر: أحلامي الفنية لا تنتهي.. وأتمنى تجسيد شخصية "شجرة الدر"

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها تأمل أن تقدم شخصية شجرة الدر في عمل فني درامي قريبا.

حلم تقديم شخصية شجرة الدر

وأكدت الفنانة سوسن بدر، خلال لقائها ببرنامج “أون ست” المذاع عبر فضائية “أون”، أن شجرة الدر كانت شخصية قوية ومختلفة بصورة كبيرة، والتاريخ لم ينصفها .

وأضافت أنه بشكل عام يمكن القول أن هذه السيدة قامت بالدفاع عن مصر حتى وإن كان شكل هذا الدفاع به بعض الأخطاء التي ارتكبتها.

وتابعت: "أحلامي الفنية مش بتخلص، نفسي أقدم أدوار متعلقة بالقضايا الهامة مثل قضايا المرأة والطفل".

أعمال فنية تتحدث بلغة الشباب

واستطردت:" نفسي أشارك في أعمال تتحدث عن مشاكل المجتمع بلغة الشباب، لأن الشباب هم عماد الوطن وأصحاب المستقبل".