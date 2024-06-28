مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى: توقعات بجذب 10 مليارات دولار استثمارات وتعزيز «الشراكة الشاملة»

أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون أهمية مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وأرجع الخبراء والمستثمرون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، أهمية المؤتمر إلى مشاركة كبار صانعى السياسات وخبراء الصناعة وقادة الأعمال من الجانبين، إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال والشركات والخبراء والمتخصصين.

وتوقعوا أن يشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم والصفقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى عدة مجالات، على رأسها الطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، مع جذب استثمارات تصل قيمتها إلى ١٠ مليارات دولار.

توقيع اتفاقيات وصفقات تجارية مشتركة فى عدة مجالات حيوية

وصف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى بالمهم للغاية، خاصة فى ظل توقيته النموذجى، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد جزءًا من «ترفيع» الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وأضاف «جاب الله»: «المؤتمر فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، بهدف جذب مجموعة من المستثمرين والشركات العالمية، ودفعها لضخ استثماراتها فى السوق المصرية، ضمن خطة الدولة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل للشباب».

وواصل الخبير الاقتصادى: «المؤتمر يمثل جزءًا من تنفيذ تعهدات ووعود دول الاتحاد الأوروبى بتقديم تمويلات لمصر تصل قيمتها إلى ٨ مليارات دولار، منها جزء موجه لدعم تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بمشاركة القطاع الخاص».

وأكمل: «هذا المؤتمر يؤسس لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويمنح مصر أفضلية فى جذب الاستثمارات الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع وجود استعدادات وتنسيق متواصل بين الجانبين لإنجاح الحدث».

وتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والصفقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى، فى عدة مجالات حيوية، على رأسها الطاقة المتجددة والأمن الغذائى، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و«الرقمنة»، علاوة على صناعة السيارات والاستثمار المالى، ما يمثل دعمًا هائلًا للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة.

منصة لعرض الحوافز المتاحة على مجتمع الأعمال

رأى الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن العلاقات المصرية- الأوروبية تشهد أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى، مشيدًا بخطوة تنظيم هذا المؤتمر الاستثمارى بين الجانبين. وقال «سعد الدين»: «المؤتمر فرصة جيدة أمام الحكومة لاستعراض حوافز وفرص الاستثمار أمام مجتمع الأعمال المصرى- الأوروبى، بدعم كامل من الاتحاد الأوروبى، وبالتالى يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة فى جذب الاستثمارات الأوروبية». وأضاف رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: «المؤتمر خطوة جادة لتنفيذ تعهدات الاتحاد الأوروبى بضخ استثمارات كبيرة فى مصر تصل إلى نحو ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، فى عدة قطاعات، منها الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتنمية المستدامة».

وأكد استعداد الدولة جيدًا لإنجاح المؤتمر، الذى سيكون دفعة قوية للاقتصاد الوطنى، وشهادة عودة الثقة من الشركاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر، بعدما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو ٣٧ مليار يورو فى عام ٢٠٢٢. وأتم بقوله: «الاتحاد الأوروبى يمثل إحدى أهم الأسواق للصادرات المصرية، وحجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر وصل نحو ٦٣ مليار يورو فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمؤتمر يسهم فى تعظيم هذا الرقم خلال الفترة المقبلة».

مشروعات كبرى فى النقل والطاقة.. وتسويق «الطروحات الحكومية»

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المؤتمر يبعث برسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بما يتضمنه من سياسات مكنت اقتصادها من الصمود أمام التحديات والصدمات الخارجية والداخلية. وأشار «السيد» إلى انعقاد هذا المؤتمر كجزء من الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وكذلك ضمن سياسة الجوار الأورومتوسطى والجنوبى للاتحاد، الذى يعد أهم شريك تجارى لمصر، ويمثل حوالى ٢٥٪ من إجمالى حجم التبادل التجارى مع الخارج، وذلك بـنحو ٣١.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٣.

وأضاف الخبير الاقتصادى: «مصر تعد ثانى أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم رصيد استثمار متراكم حوالى ٣٨.٨ مليار يورو، تمثل حوالى ٣٩٪ من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر».

وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر نحو ٨.٢ مليار دولار، خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ٣.٢ مليار دولار، خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بنسبة ارتفاع قدرها ١٥٦.٣٪، بينما بلغت قيمة استثمارات البنك الأوروبى نحو ١.٣ مليار يورو، وذلك فى ١٧٨ مشروعًا، توجه نحو ٩٦٪ منها إلى القطاع الخاص، وفق «السيد». واستعرض مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أهم أهداف المؤتمر، بداية من مناقشة العديد من الملفات والقضايا المحورية، منها سبل تعزيز التعاون الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، وفرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى فى مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

وأضاف: «من ضمن الأهداف الأخرى تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، ودعم جهود التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة فى ضوء التحديات البيئية العالمية، والتعاون الثقافى والتعليمى، كما يعول على هذا المؤتمر كثيرًا فى إطلاع كبار صانعى السياسات وخبراء الصناعة وقادة الأعمال المؤثرين على الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، خاصة ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية».

وأشار إلى استناد هذه الطموحات إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية المميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى، صيغت أُطرها من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، منها على سبيل المثال اتفاقية الشراكة الأوروبية التى تم توقيعها عام ٢٠٠١، ودخلت حيز التنفيذ عام ٢٠٠٤، وبموجبها أقيمت منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبى. وواصل: «كما شهدت هذه العلاقات زخمًا متراكمًا مدفوعًا بجهود مؤسسة الرئاسة، تجلى فى توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى ٢٠٢٢- ٢٠٢٧، التى تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين، للمساهمة فى حل النزاعات وبناء السلام، وتعميق التكامل الاقتصادى الإقليمى، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال التركيز على عدة مجالات واعدة، منها التنقل الذكى والتنقل الآلى والإلكترونى، والرقمنة والاقتصاد الأخضر». ونبه، كذلك، إلى اتفاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، الذى بمقتضاه وقع الاتحاد الأوروبى، فى مارس الماضى، سلسلة اتفاقيات مع مصر، تضمنت حزمة تمويل بقيمة ٧.٤ مليار يورو «٨.٠٦ مليار دولار» على مدى ٤ أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا فى ملفى الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وتنفيذًا لهذه الحزمة، جرى توقيع إعلان سياسى لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، واتفاق بقيمة مليار يورو «١.٠٦٩ مليار دولار» مع الاتحاد الأوروبى.

زيادة «دعم استضافة اللاجئين».. واتخاذ خطوات عملية فى «مبادلة الديون»

قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن المؤتمر سيناقش عدة قضايا مهمة، منها ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية، ومبادلة الديون، والاستثمارات المصرية- الأوروبية المشتركة.

وأوضح «الإدريسى» أن ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية يأتى على رأس التحديات التى تواجه مصر، فى ظل استضافتها أكثر من ١٠ ملايين شخص، بكل ما يمثلونه من أعباء اقتصادية كبيرة على البلاد واقتصادها الوطنى، مضيفًا: «المليار دولار التى وعد الاتحاد الأوروبى بتوفيرها لمصر ليست كافية لدعمها فى هذا الملف».

وواصل: «مصر تتحمل فاتورة استضافة اللاجئين، وتحتاج إلى دعم واضح من دول الاتحاد الأوروبى، خاصة أن هذه الاستضافة أضافت أعباءً جديدة على كاهل الحكومة المصرية، وضغطًا كبيرًا على الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم والدعم».

ويتمثل الملف الثانى فى الاستثمارات المشتركة المباشرة بين الجانبين، وفق «الإدريسى»، وسط توقعات بإعلان دول الاتحاد الأوروبى عن شراكات واتفاقيات وعقود استثمارية مع مصر، تتضمن ضخ استثمارات كبيرة تتناسب مع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، ما سيمثل دفعة قوية للاقتصاد المصرى.

وأضاف «الإدريسى» أن الملف الثالث هو مبادلة الديون، الذى ينبغى طرحه على أجندة المؤتمر، واتخاذ خطوات جادة مع دول الاتحاد الأوروبى لتحويل هذه الديون إلى استثمارات ومنح، لدعم الاقتصاد المصرى.

أما الملف الرابع فيتعلق بالسياحة، فى ظل أن دول الاتحاد الأوروبى تمثل رقمًا مهمًا فى أعداد السياح الوافدين إلى مصر؛ لذا طالب «الإدريسى» باستغلال مصر فى الترويج السياحى، لجذب شريحة جديدة من السياح الأوروبيين

ونبه الخبير الاقتصادى إلى أهمية مناقشة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة، من خلال استقبال الغاز الطبيعى وإعادة إسالته ثم تصديره إلى أوروبا، فضلًا عن التعاون الثنائى فى مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة بصفة عامة.

واختتم بقوله: «تحقيق المطلوب فى هذه الملفات يؤدى إلى تحسين الوضع الاقتصادى فى مصر، وإعادة الثقة فيه من الداخل والخارج، خاصة مع تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى».