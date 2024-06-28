غدا.. طلاب الثانوية العامة في مواجهه صعبة مع الفيزياء والتاريخ

يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول، غدا السبت، الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ، على مستوى الجمهورية.



قالت مصادر خاصة، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، استمرار التصحيح الإلكتروني لمادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، بمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الالكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

مراجعة دقيقه لبيانات الطلاب

وشدد الدكتور رضا حجازي، أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وأكد الوزير، أن جميع الوحدات بداخل مركز التصحيح، من مسح ضوئى للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها، للوقوف على الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

خطوات التصحيح الإلكتروني

وعن خطوات التصحيح الإلكتروني، التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها واختيارها.

جدير بالذكر، انه انطلقت امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة، يوم 22 يونيو الجاري، على مستوى محافظات الجمهورية، لجميع الشعب