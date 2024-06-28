"المستقلين الجدد": 30 يونيو انتفاضة شعب ضد محاولات اختطاف الوطن

أكد حزب المستقلين الجدد، أن 30 يونيو ثورة شعب انتفض لينقذ الوطن من جماعة حاولت اختطاف الوطن وتغيير هويته.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن 30 يونيو ليست ثورة نخبة؛ ولكنها ثورة شعب خرجت فيها جميع طوائفه بهدف واحد هو الحفاظ على الوطن.

وأضاف في تصريحات له، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية لمرحلة مهمة في عمر الوطن استطاعت من خلالها الدولة استعادة هيبتها والمضي قدما إلى بناء الدولة وتنميتها من خلال خطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من براثن الإرهاب وسيناريوهات التقسيم، والتي غرقت فيها دول الربيع العربي.

وأكد الحزب أن ثورة 30 يونيو هي مثال حقيقي لوحدة الشعب المصري والتي من خلالها كانت عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية كدولة محورية تدرك دورها وقيمتها من خلال سياسات خارجية متزنة وثوابت وطنية يعلمها الجميع ويحافظ عليها.