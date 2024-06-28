الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المستقلين الجدد": 30 يونيو انتفاضة شعب ضد محاولات اختطاف الوطن

حزب المستقلين الجدد
حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد، أن 30 يونيو ثورة شعب انتفض لينقذ الوطن من جماعة حاولت اختطاف الوطن وتغيير هويته.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن 30 يونيو ليست ثورة نخبة؛ ولكنها ثورة شعب خرجت فيها جميع طوائفه بهدف واحد هو الحفاظ على الوطن.

txt

المستقلين الجدد: مصر نجحت بتوحيد الصف العربى باتجاه واحد منذ سنوات طويلة

txt

"المستقلين الجدد": تنسيقية الأحزاب أحد الإنجازات التى تنسب إلى الرئيس السيسى

وأضاف في تصريحات له، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية لمرحلة مهمة في عمر الوطن استطاعت من خلالها الدولة استعادة هيبتها والمضي قدما إلى بناء الدولة وتنميتها من خلال خطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من براثن الإرهاب وسيناريوهات التقسيم، والتي غرقت فيها دول الربيع العربي.

وأكد الحزب أن ثورة 30 يونيو هي مثال حقيقي لوحدة الشعب المصري والتي من خلالها كانت عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية كدولة محورية تدرك دورها وقيمتها من خلال سياسات خارجية متزنة وثوابت وطنية يعلمها الجميع ويحافظ عليها.

حزب المستقلين الجدد 30 يونيو ثورة شعب الوطن الدكتور هشام عناني

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

بعد تزايد العثور على أطفال رضع بالشوارع.. عقوبات رادعة تنتظر المتهمين

سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

مصدر أمنى ينفى شائعات إخوانية بالقبض على طفل لإجبار والده على تسليم نفسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

صور

مباراة الأهلي وفاركو فى الدوري المصري

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل