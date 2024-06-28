الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن الشافعى عن أزمة حسابات شيرين عبد الوهاب: "القضاء هو الفيصل"

الفنان حسن الشافعي
الفنان حسن الشافعي

أصدر الفنان حسن الشافعي بيانًا للرد على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا، عن أزمة حساباتها الشخصية.

وشارك “الشافعي” صورة لبيان شركة الإنتاج الفنية الخاصة به عبر خاصية “ستوري” على إنستجرام، وعلق: “كنت واخد عهد على نفسي إني مش هستخدم السوشيال ميديا غير عشان أشارك حاجات إيجابية أو تخص الفن أو قضية أنا مؤمن بيها”.

وأضاف: “ للأسف الادعاءات الباطلة اللى بنواجهها من فترة طويلة قبل شركتي وجب الرد عليها عشان من حق الناس إننا نوضحلهم حقيقتها”. 

وتابع: “هفضل عند موقفي، النزاعات يحكم فيها القضاء. والبيان ده غرضه توضیح الموقف الحالي. وأتمنى إننا منضطرش نتكلم في الموضوع ده تاني لحد ما القضاء يصدر حكمه”. 

وجاء نص البيان الرسمي كالتالي: “أعددنا نحن مكتب حافظ وشركاه، محامون شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني ش.ذ.م.م.. هذا البيان الرسمي بناء على طلب موكلنا، ردا على ما تناولته البرامج الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من ادعاءات باطلة جاءت على لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب وببيان محاميها”.

واستكمل البيان: "نوجز ردنا في الآتي، أولا: الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بالشركة عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 2018/10/11 والساري مدته من 2018/09/2، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعليا منذ ذلك الوقت، ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 2018/10/11.

وأضاف: "ثانيا: الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت على علم بذلك التعاقد وما يؤكد ذلك: 1- قبولها دعوة الشركة على اليوتيوب لانضمام قناتها رسميا لشبكة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلا لحق الشركة في إدارة قناة الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالحها تنفيذا لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتابع: لا يستقيم أن يتم ذلك التعاقد ويتم تقديم الخدمة لصالحها طوال تلك الفترة دون علمها أو موافقتها، وتنتظر أكثر من أربع سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية خلال عامي 2023-2024 ضد شركة ذي بيسمنت لتدعي استيلاء الشركة على قناتها باليوتيوب، 2- قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتاريخ 30-8-2018 بنشر صورة لها على حسابها الشخصي بالانستجرام تحتفل فيها بحصولها على درع اليوتيوب الذهبي - ووصول قناتها على اليوتيوب لمليون مشترك - وتناولت بالشكر في تعليقها على تلك الصورة شركة ذي بيسمنت لمجهودهم ودعمهم لها لتحقيق هذا الإنجاز، وتنوه أن تاريخ هذه الصورة يؤكد أن الخدمة قد بدأت فعليا قبل تاريخ التعاقد.

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