الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوسن بدر بتكشف كواليس مشاركتها فى "أم الدنيا"

سوسن بدر
سوسن بدر

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها تفضل التركيز في العمل على دور فني واحد وعدم الجمع في التصوير بين أكثر من عمل، وذلك لأن الشخصيات الفنية تحتاج إلى تحضير قوي ومدروس.

“أم الدنيا”

وأكدت الفنانة سوسن بدر، خلال لقائها ببرنامج “أون ست” المذاع عبر فضائية “أون”، أن الفيلم الوثائقي “أم الدنيا” كان صعب للغاية من حيث التحضير، معبرة: "أنا اتعلمت على المستوى الشخصي من هذا العمل الوثائقي بصورة كبيرة، كما أنني تعرفت على أدق المعلومات التاريخية المرتبطة بالحضارة المصرية".

الفرق بين الأعمال الوثائقية والدرامية

وتابعت: "الأعمال الوثائقية مختلفة بشكل كبير عن الأعمال الفنية الدرامية، حيث في الأفلام الوثائقية يتم الحديث عن حدث قيم يعرفه العالم بأكمله، لذا المعلومات في الأفلام الوثائقية يجب أن تكون على قدر من الجدية والتشويق والإفادة".

ويرصد مسلسل أم الدنيا تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرَّت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي، ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرَّت بها مصر، مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلى العصر الفاطمي.

ويتناول العمل لمحات من تاريخ المسيحية في مصر، وفترة الاضطهاد الروماني خلال فترتي حكم الإمبراطوريين ديكيوس ودقلديانو، والتي شهدت عصر الاستشهاد المسيحي، ثم انطلاق فكرة الرهبنة المسيحية التي بدأت من أرض مصر وانطلقت إلى العالم، وآبائها الكبار القديسين أنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس، والمسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، ومن تأليف وإخراج محمود رشاد.

سوسن بدر الفنانة سوسن بدر اون اون ست الحضارة المصرية

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