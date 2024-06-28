«المتحدة» تغطى أكثر من 250 فعالية واحتفالًا بـ60 ألف عامل

تمكنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من تغطية أكثر من ٢٥٠ فعالية واحتفالًا، من خلال أكثر من ٦٠ ألف عامل، بجانب تأهيل أكثر من ٥٠٠٠ شاب، ومشاركة أكثر من ٦٠ شركة محلية، لتقديم التاريخ والثقافة المصرية بشكل حضارى متميز.

جرت تغطية هذه الفعاليات بصورة أبرزت الشكل الحضارى لمصر، من بينها: موكب المومياوات، وافتتاح طريق الكباش، إضافة إلى الفعاليات الشبابية والوطنية، على رأسها مؤتمر الشباب، وتخرج الكليات العسكرية.

ومن الفعاليات الأخرى التى جرت تغطيتها من قبل المتحدة قمة المناخ «COP 27»، ووضع المدن الجديدة على خريطة المدن الترفيهية والثقافية، من خلال أكثر من ٦٩ فعالية فى مهرجان العلمين، ومهرجان ليالى مصر.

واعتمدت «المتحدة للخدمات الإعلامية» على ٣ قنوات إخبارية محلية وإقليمية، لتغطية الأحداث على مدار الساعة، وهى «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز» و«إكسترا لايف»، والتى يعمل فيها أكثر من ١٣٠ مذيعًا ومقدم برامج، إضافة إلى ٧٠ من المواهب الشابة الصاعدة.

واستطاعت «القاهرة الإخبارية» أن تكون على رأس خريطة القنوات الإخبارية العالمية فى وقت قياسى، عن طريق شبكة مراسلين فى ٤٢ دولة، و٣ مكاتب خارجية فى واشنطن ولندن وبيروت.

ويعمل فى قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكثر من ١٥٠٠ عامل، مع فتح السوق لأكثر من ٥٠ شركة متنوعة، والارتقاء بجودة المحتوى المقدم ليكون طبقًا للمعايير العالمية.