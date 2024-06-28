عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

بدأ عدد من الوزارات والمحافظات والمنشآت الحكومية تنفيذ عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، فى ظل الموجة الحارة الحالية.

وكشفت محافظة الجيزة عن بدء تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، إلى جانب فصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات.

كما قررت خفض الإضاءة فى المرافق الحكومية والمنشآت العامة، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها، عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن.

وأضافت: «كما تتم متابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية على واجهاتها، وكذلك التزامها بمواعيد الغلق المقررة، وفق خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين».

ووجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، القيادات التنفيذية ومديرى الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، بالمرور الميدانى لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء فى المرافق الحكومية والطرق.

ووجه «سعد» بمتابعة مدى التزام المبانى الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن مثل غرفة الأزمات والمكاتب المهمة، فضلًا عن تخفيض إنارة الشوارع والميادين.

كما شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالبدء فى غلق مختلف المحال التجارية والمولات على مستوى الجمهورية، فى العاشرة مساء، فيما عدا الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، فى الواحدة صباحًا، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.

وقررت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة ترشيد استهلاك الكهرباء بالإدارات والمدارس التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، باستثناء حجرات «النوبتجى» وحارس الأمن وحجرة «الراك»، مع الاستغلال الأمثل للإضاءة الطبيعية، من خلال النوافذ والأبواب.