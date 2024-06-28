الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير في الشؤون الروسية: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كورقة ضغط

الدكتور أصف ملحم
الدكتور أصف ملحم

قال الدكتور أصف ملحم الخبير في الشؤون الروسية، إنه إذا فاز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فلن يتغير شيء في الأزمة الروسية الأوكرانية نهائيًا لأن القضية ليست مرتبطة بالرئيس.

وتابع: لو تذكرنا جميعًا أن الجمهوريون رفضوا في البداية قانون المساعدات لأوكرانيا وكان هذا الرفض قاطع إلى بعض الحدود قبل رأس السنة، ولكن بعد رأس السنة تم اقناعهم بشكل أو بآخر بضرورة الموافقة لذلك هذه القضية الأوكرانية تستخدم بين المرشحين وبين الحزبين للمناكفة فيما بينهما.

وأضاف ملحم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على مستوى السياسية الخارجية فإن الحزبين يقرران يتفقان معًا في كل شيء، لذلك أعتقد أن الموضوع حقيقة لا أهمية بتغيّر الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن ترامب قادر على إجبار أوكرانيا بشكل أو بآخر على التنازل عن مناطق أوكرانية لإنهاء هذه الأزمة.

وأكد، أن أوكرانيا نفسها تستخدم كورقة ضغط على روسيا، تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحها الجيوسياسية والإقتصادية وغيرها.
 

القاهرة الإخبارية ترامب الانتخابات الامريكية المساعدات القضية الأوكرانية الأزمة الروسية الأوكرانية

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