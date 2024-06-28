الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوكرانيا تستهدف موقعًا فى العمق الروسى.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد التفاصيل

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في أوكرانيا، إن وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت عن استهداف لأحد مواقع الدفاع والفضاء الروسي داخل الأراضي الروسية، بالإضافة إلى ذلك نشرت وزارة الدفاع على حسابها الرسمي مجموعة من المقاتلات الأوكرانية التي قامت بتنفيذ ضربات جوية داخل العمق الروسي.

وأضاف "مناف"، خلال رسالة على الهواء، أن القوات الروسية لم تنسحب حتى هذه اللحظة من منطقة "نوفا كخوفكا" جنوبي الأراضي الأوكرانية، وأن العمليات العسكرية ما زالت على وتيرتها وأن القوات الأوكرانية ما زالت تقوم بعمليات للتصدي لروسيا.

ونوه، بأن قيادة القوات الشرقية الأوكرانية، أعلنت عن أنها تصدت لمجموعة من القوات الروسية التي حاولت الدخول لمنطقة "تي شاس نيار" ذات الأهمية القصوى للجانب الروسي.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا على حسب وصف قيادة عمليات خاركيف، حيث قالت إن قواتها صدت مجموعة من المحاولات والثغرات التي حاولت من خلالها روسيا فتح جبهات جديدة في البلدات الشمالية الواقعة بالقرب من منطقة خاركيف.

أوكرانيا العمق الروسي غيث مناف الدفاع الأوكرانية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

خبير عسكرى: سئمنا من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية فى جنوب لبنان

ردًا على التصرفات الأمريكية.. بوتين يُهدد بإنتاج أنظمة الضربات النووية متوسطة المدى

مراسل القاهرة الإخبارية: العلاقات بين روسيا ودول أوروبا “ذهبت بغير رجعة"

إعلام فلسطينى: 10 جرحى إثر قصف إسرائيلى استهدف أحياء شرق مدينة غزة

مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 19 من طواقمنا وإصابة العشرات

إيناس حمدان: 625 ألف طفل باتوا دون تعليم بقطاع غزة

جالانت للمسئولين الأمريكيين: إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله

إعلام إسرائيلى: حالة إرهاق جسدى وتعب نفسى بين العديد من الجنود الإسرائيليين

الأكثر قراءة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

بعد تزايد العثور على أطفال رضع بالشوارع.. عقوبات رادعة تنتظر المتهمين

مصدر أمنى ينفى شائعات إخوانية بالقبض على طفل لإجبار والده على تسليم نفسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل