30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وفاركو

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 28 من بطولة الدوري ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار لاستمرار مطاردة بيراميدز على صدارة جدول الدوري.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على الأمور من البداية لكن بدون أي خطورة.

وشهدت الدقيقة السادسة تسديدة من عزمي غومة لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد أكرم توفيق كرة صاروخية بقدمه اليسرى في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 لعلاج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد سقوطه في كرة مشتركة أثناء ابعاد كرة خطيرة من أمام عمرو جمال مهاجم فاركو.

كريم فؤاد سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 26.. تمريرة من حسين الشحات وضعت وسام أبو علي في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء لكن الكرة طالت عليه وأبعدها الحارس محمد سعيد شيكا عن مرماه.

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