خبير عسكرى: سئمنا من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية فى جنوب لبنان

قال عمر معربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأخبار التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية، من أن بعض الأصول الأمريكية العسكرية نقلت إلى منطقة بجوار لبنان تحسبًا لاندلاع أي حرب بين إسرائيل ولبنان، وهي إشارة تحمل الكثير من الغموض.

وأضاف "معربوني"، خلال مداخلة لفقرة "لبنان وإسرائيل" والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه مع بداية معركة طوفان الأقصى جاءت أمريكا بأسطولها البحري إلى البحر الأبيض المتوسط وهددت ولم يحصل شيء بعدها.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الحشود البحرية هو تخويف لبنان ودفعه إلى تنفيذ شروط الأمريكيين والإسرائيليين، لكن المسألة ببساطة شديدة واضحة سواء يعني اللبنانيين بشكل عام أو المقاومة بشكل خاص أرسلت رسائلها بأن بيروت لا تريد أن تكون على خط الحرب الدائرة في المنطقة.

ونوه بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تعرفان أن أي مواجهة مع لبنان ستكون مرهقة وخاسرة بالنسبة لهما، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يسيطر على الكيان المُحتل، وقرب الانتخابات الأمريكية والمنافسة الشرسة بين بايدن وترامب.

وتابع أنه في الحقيقة إسرائيل ليست في موقع الآن قادر على تنفيذ تهديداتها تجاه لبنان، بسبب حربها في قطاع غزة، وحالة الانقسام التي تسيطر على الشارع الإسرائيلي.