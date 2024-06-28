الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ضعف الإحساس" رابع كليبات ألبوم لطيفة الجديد بتقنيات الذكاء الاصطناعى (فيديو)

لطيفة
لطيفة

طرحت النجمة لطيفة رابع كليبات ألبومها "مفيش ممنوع"، وتحمل الأغنية اسم "ضعف الإحساس" وهي من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف الذي أخرجها بالذكاء الاصطناعي Ai.

وتقول كلمات الأغنية

ضعف الإحساس يا قلبي شىء ملهوش عتاب 
زي اللي قلبه قال مش هجيب وغاب 
عد الأحضان وشوف باقيلي كام حبيب
خلي اللي يروح يروح خلاص مفيش نصيب 
بكره اللي يقول هموت وأعيش معاك
قوله ١٠٠ كداب

ولاقت الأغنية رواجًا كبيرًا فور طرحها عبر القناة الرسمية للنجمة لطيفة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، لتستكمل لطيفة مسيرة الطرح التي اختارتها بشكل يومي للكليبات الجديدة ، بعدما طرحت الألبوم كاملًا على منصات الموسيقى.

جدير بالذكر أن ألبوم لطيفة حتى الآن تجاوز نسبة مشاهدة كليباته على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة للأغاني التي طرحتها حتى الآن، ومنها كليبات "يا ليالي" و"مفيش ممنوع" و"بتقول جرحتك"، وأخيرًا أغنية "ضعف الإحساس"، وتواصل لطيفة حصد الأرقام القياسية في وقت قصير بألبومها الجديد، إذ تطرح كل يوم كليب جديدًا.

يتضمن ألبوم لطيفة الجديد مفيش ممنوع، أغنية باللهجة التونسية، و9 أغانٍ باللهجة المصرية، وتعاونت في هذا الألبوم مع نخبة من الملحنين والشعراء في الوطن العربي، وكان من أبرز الملحنين وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري، النجم كاظم الساهر، والذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد، ومن أبرز الشعراء المشاركين في الألبوم سامر أبوطالب، كريم حكيم، نادر عبدالله، مؤمن سالم، وحسام سعيد.

وعلى مستوى الإخراج تتعاون لطيفة في 4 أغانٍ مع المخرج الكبير وليد ناصيف، وأغنيتين من إخراج شريف ترحيني.

وطرحت لطيفة الثلاثاء، الألبوم كاملًا عبر المنصات الموسيقية، فيما تطرح يوميًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، أغنية مصورة جديدة من أغاني الألبوم، والذي لاقت أغانيه رواجًا كبيرًا عبر المنصات الموسيقية خلال الساعات القليلة الماضية.

مفيش ممنوع ضعف الإحساس لطيفة وليد ناصيف تميم سامر أبوطالب

مواد متعلقة

حفل أسطورى كامل العدد لـ نجوى كرم ضمن مهرجان موازين (صور)

إنجى علاء: شكرًا مسرحية "ميمو" بترجعولنا المسرح بأمجاده وقيمته

“حادثة قبل العيد والنهاردة ثعبان”.. رعب فى منزل نرمين الفقى (فيديو)

حسين زين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يونيو المجيدة

"لا أبالى".. العسيلى ومسلم يطرحان أغنيتهما الجديدة بعد حل أزمة اليوتيوب

تكريم رموز "اعتصام المثقفين" في احتفالية وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو

دار الأوبرا تستضيف ثالث عروض فيلم جحر الفئران

انتهازي يستغل سيدة أرستقراطية.. كواليس شخصية كمال أبو رية في "سيما ماجي"

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

بعد تزايد العثور على أطفال رضع بالشوارع.. عقوبات رادعة تنتظر المتهمين

سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

مصدر أمنى ينفى شائعات إخوانية بالقبض على طفل لإجبار والده على تسليم نفسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

صور

مباراة الأهلي وفاركو فى الدوري المصري

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل