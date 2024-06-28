"ضعف الإحساس" رابع كليبات ألبوم لطيفة الجديد بتقنيات الذكاء الاصطناعى (فيديو)

طرحت النجمة لطيفة رابع كليبات ألبومها "مفيش ممنوع"، وتحمل الأغنية اسم "ضعف الإحساس" وهي من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف الذي أخرجها بالذكاء الاصطناعي Ai.

وتقول كلمات الأغنية

ضعف الإحساس يا قلبي شىء ملهوش عتاب

زي اللي قلبه قال مش هجيب وغاب

عد الأحضان وشوف باقيلي كام حبيب

خلي اللي يروح يروح خلاص مفيش نصيب

بكره اللي يقول هموت وأعيش معاك

قوله ١٠٠ كداب

ولاقت الأغنية رواجًا كبيرًا فور طرحها عبر القناة الرسمية للنجمة لطيفة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، لتستكمل لطيفة مسيرة الطرح التي اختارتها بشكل يومي للكليبات الجديدة ، بعدما طرحت الألبوم كاملًا على منصات الموسيقى.

جدير بالذكر أن ألبوم لطيفة حتى الآن تجاوز نسبة مشاهدة كليباته على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة للأغاني التي طرحتها حتى الآن، ومنها كليبات "يا ليالي" و"مفيش ممنوع" و"بتقول جرحتك"، وأخيرًا أغنية "ضعف الإحساس"، وتواصل لطيفة حصد الأرقام القياسية في وقت قصير بألبومها الجديد، إذ تطرح كل يوم كليب جديدًا.

يتضمن ألبوم لطيفة الجديد مفيش ممنوع، أغنية باللهجة التونسية، و9 أغانٍ باللهجة المصرية، وتعاونت في هذا الألبوم مع نخبة من الملحنين والشعراء في الوطن العربي، وكان من أبرز الملحنين وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري، النجم كاظم الساهر، والذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد، ومن أبرز الشعراء المشاركين في الألبوم سامر أبوطالب، كريم حكيم، نادر عبدالله، مؤمن سالم، وحسام سعيد.

وعلى مستوى الإخراج تتعاون لطيفة في 4 أغانٍ مع المخرج الكبير وليد ناصيف، وأغنيتين من إخراج شريف ترحيني.

وطرحت لطيفة الثلاثاء، الألبوم كاملًا عبر المنصات الموسيقية، فيما تطرح يوميًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، أغنية مصورة جديدة من أغاني الألبوم، والذي لاقت أغانيه رواجًا كبيرًا عبر المنصات الموسيقية خلال الساعات القليلة الماضية.