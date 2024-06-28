الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: 30 يونيو أنقذت الوطن من مصير مجهول

النائبة صفاء جابر
النائبة صفاء جابر

هنأت النائبة صفاء جابر، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة يونيو المجيدة، قائلة إن ثورة 30 يونيو تمثل علامة فارقة في تاريخ المصريين، وستظل خالدة في وجدان المصريين.

وشددت النائبة، في تصريحات لها، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يوينو، على أن تلك الثورة أنقذت الوطن من مصير مجهول، والدخول في نفق مظلم، ونجحت في استرداد الوطن وعودة مصر للمصريين، بعد أن حاولت جماعة الإخوان الإرهابية طمس هويته.

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وأضافت: "ثورة 30 يونيو أعادت لمصر الأمن والأمان والاستقرار، ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وعاد لمصر دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط"، موضحة أنه بعد الثورة بدأت مصر مرحلة البناء والتعمير.

وأشارت إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، جعل مصر تبدأ مرحلة جديدة في البناء والاستقرار، وتعود لها قوتها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه طوال الـ11 سنة خاضت مصر بقيادة الرئيس السيسي مرحلة البناء والتنمية في المجالات كافة، لتستطيع مصر تجاوز التحديات والأزمات.

النائبة صفاء جابر مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الشعب المصري المصريين

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