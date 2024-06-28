خبير فى السياسات الدولية يشرح أسباب ودوافع الناخب الإيرانى فى اختيار مرشح إصلاحى

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية والمتخصص في الشأن الإيراني، إن المشهد الانتخابي الآن في إيران منذ 8 صباحًا حتى الآن، الإقبال بدأ ضعيفًا ثم ازداد تدريجيًا، التوقعات كلها أشارت إلى أن الإقبال سوف يزداد مع الساعات الأخيرة من النهار في إيران.

وأضاف أبو النور، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك آراء كثيرة جدًا حتى في الداخل الإيراني تظن- بما لا يدع مجال للشك- أن مسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي هو الذي سوف يفوز في هذه الانتخابات، إما من هذا اليوم الجمعة الدور الأول، أو الإعادة يوم الجمعة المقبل أمام أحد من الرجلين سعيد جليلي أو محمد باقر قاليباف نظرًا لتشتت وتشرذم الجبهة المحافظة التي لم تتفق على مرشح واحد وتركت الإصلاحيين يندفعون ويتكتلون بالكامل جميعًا خلف مرشح واحد وهو مسعود بزشكيان.

وأوضح أن كثيرا جدا من الشخصيات الإصلاحية أعلنت صراحة أنها أدلت بصوتها في الانتخابات لصالح مسعود بزشكيان، وهو ما يجعل من هذا الرابع الحصان الرابح نوعًا ما هذه المرة الانتخابية.